Boszorkányok, átkok és Stranger Things hangulat a Bezár-lakban +fotók

Így született meg a Bezár-lak

Veszprémi Čulák Nikolett, a Bezár-lak megálmodója elmondta, ő maga is nagy szabadulószoba-rajongó, ahol csak lehet kipróbálta már az ilyen jellegű játékokat, és kíváncsi lett, milyen a másik oldalon állni.

Tavaly októberen fogtunk hozzá a Hawkins csapdájából kialakításának, és azt hittem, hogy pikk-pakk menni fog a megalkotása, mert egy kreatív személyiség vagyok. Tudtam, hogy mit akarok, de bizony voltak olyan feladványok, amelyek megoldásán napokig gondolkodtam. A szobákat a mai napig fejlesztem, tehát azok, akik például a januári nyitáskor jártak nálunk, ugyanazzal a technikával már nem tudnának kijutni

Amikor a Hawkins csapdájában megszületett, még Budapesten sem volt Stranger Things tematikájú szabadulószoba. Ez a játék három szobából áll, a lényeg pedig Will kiszabadítása, aki elég furcsa körülmények között tűnt el, megeshet, hogy egy másik világban ragadt. Annak sincs azonban félnivalója, aki nem látta a sorozatot, a megoldás kulcsa ugyanis nem a képernyőn látottakban rejlik.

Fotó: Sz.E. / Forrás: 24 Óra

„Az elátkozott nyaklánc ötlete a játékosoktól származik. Mindig megkérdeztem tőlük, hogy érezték magukat, milyen szobából szabadulnának szívesen, és a legtöbben a varázslatos-boszorkányos világot említették. A történet szerint egy eldugott erdő mélyén két boszorkány élt, azonban az egyikük szíve elsötétedett. A jólelkű testvér védelmezni akarta a világot, a másik viszont hatalomra szomjazott. A gonosz boszorkány megalkotott egy nyakláncot, ami eltűnt. Az a feladat, hogy a játékosok megtalálják ezt a láncot és megtörjék az átkát. Mindkét játék során szükség van a kreativitásra, a logikus gondolkodásra, ám míg az egyik esetében nem érdemes túlgondolni a megoldásokat, a másik esetében pontosan az a lényeg, hogy túlgondoljuk.”