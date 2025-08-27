Egy este, amikor a színház és a zene összefonódik – jön a Bérletek éjszakája

Észak-Komáromban idén is megrendezik a nyár egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét: a Bérletek éjszakája, a színházi évad ünnepélyes megnyitója is egyben. A programsorozatnak augusztus 28-án, pénteken a város főtere, a Klapka tér ad otthont.

A Komáromi Jókai Színház művészei tavaly is színvonalas produkcióval szórakoztatták a közönséget a Bérletek éjszakája program keretein belül

Forrás: atempo.sk

Bérletek éjszakája Észak-Komáromban

A rendezvény 18 órakor veszi kezdetét, amikor a Komáromi Jókai Színház művészei lépnek színpadra. Az est során nemcsak a színház előadói, hanem a Komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központ művészeti csoportjai is bemutatják tehetségüket, így a közönség valóban változatos, színes műsorra számíthat.

A kulturális programok után azonban a jó hangulat még nem ér véget: 20:30-tól utcabál várja a kilátogatókat, ahol a Zseb zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A szervezők szerint a táncos mulatság kiváló alkalom arra, hogy a komáromiak és a környékbeliek együtt ünnepeljék az új évad indulását.

A Bérletek éjszakája hagyományosan nemcsak szórakoztató esemény, hanem lehetőség is a közönség számára, hogy első kézből tájékozódjon a színházi bérletek kínálatáról, és egyúttal megismerje a város kulturális életének sokszínűségét.

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, aki szeretne egy estére részese lenni Komárom pezsgő kulturális világának.