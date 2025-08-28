augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

20°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A szakértő válaszol

1 órája

Milliókat bukhat az a sofőr, aki ezt teszi, ha benzin került a dízelbe

Címkék#szerviz#Farkas Károly#benzin dízelbe#jármű alkatrész#dízelmotor

A félretankolás azok közé a kellemetlen helyzetek közé tartozik, amelyek akár komoly károkat is okozhatnak az autóban. Ha véletlenül benzin került a dízelbe tankoláskor, a motor azonnal veszélybe kerül és a jármű alkatrészei is gyorsan károsodhatnak! A megelőzés mindig olcsóbb, mint a javítás - mutatjuk hogyan kerüld el a bajt!

Kemma.hu

Ha véletlenül benzin került a dízelbe, pontosan a dízel üzemű gépkocsi tankjába, az akár súlyos motor- és egyéb alkatrészkárokat is okozhat. Dr. Farkas Károly, a Magyar Autóklub Közép-Dunántúli Regionális Szervezetének elnöke elmondja, mi a legfontosabb azonnali teendő, hogyan tisztítják ki a szervizek az üzemanyagrendszert, és miért ne indítsd el a motort.

Tankolás hiba történt? Tudj meg mindent arról, mi történik, ha benzin került a dízelbe, milyen motor problémák jelentkezhetnek, és hogyan előzheted meg a kárt.
Nagyon figyeljünk a kúton, mert ha benzin került a dízelbe, akkor sokat bukhatunk
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Mi történik, ha benzin került a dízelbe?

A félretankolás komoly problémákat okozhat, különösen, ha benzin került a dízelbe. Egy dízel autó esetében a motor üzemanyaga nemcsak hajtóanyag, hanem kenőanyag is, így a benzin hígító hatása miatt gyorsan motor problémák alakulhatnak ki. A hibás üzemanyag miatt a jármű alkatrészek, mint a szivattyú, az adagolók vagy a befecskendező fúvókák, súlyosan károsodhatnak.

A dízelmotorok üzemanyaga nem csupán hajtóanyag, hanem kenőanyag is...

 – magyarázza Farkas Károly.

Még kis mennyiségű benzin is komoly problémát okozhat, különösen, ha a jármű a hibát követően tovább üzemelt.

A legfontosabb: ne indítsd el a motort!

A szakértők szerint, ha észreveszed a hibát, azonnal állj meg, vagy lehetőleg el se indítsd motort. A járművet tréleren, vagy vontatva érdemes a szervizbe vinni. Ott kiürítik a tankot, megtisztítják az üzemanyagrendszert és ellenőrzik a kritikus jármű alkatrészeket, hogy a dízel motor további problémamentesen működhessen.

Minden perccel nő a kár mértéke, ha a kevert üzemanyaggal még továbbhaladsz a járművel...

Szervizben: tank kiürítés és alkatrész-ellenőrzés

A szakszervizek először a teljes üzemanyagrendszert kiürítik és megtisztítják. 

A szűrőket, vezetékeket és a szivattyút is ellenőrizzük, mert a benzin kimossa a lerakódásokat, és a szennyeződés bekerülhet a rendszerbe.

Csak a sérülésmentes alkatrészek kerülhetnek vissza, a többit cserélni kell.

Mekkora a kár, ha tovább mentél a hibás üzemanyaggal?

Sokba kerülhet egy autó tankolási hiba. Ha a jármű a benzin bekerülése után haladt, szinte biztos, hogy bizonyos alkatrészek tönkrementek. 

A nagy nyomású szivattyú, az adagolók vagy a befecskendező fúvókák komoly kopást szenvedhetnek.

 – figyelmeztet Farkas Károly

A javítás akár több napot is igénybe vehet és jelentős költséggel járhat.

Fordított eset: dízel a benzines autóban

Érdekes tapasztalat, hogy fordított esetben, ha dízel kerül benzines járműbe, a kár nem olyan súlyos. 

Bár nem ajánlott, ilyenkor akár egy darabon tovább lehet haladni, de a motor így is károsodhat

 – teszi hozzá a szakértő.

Tippek a megelőzéshez:

  • Mindig ellenőrizd a kútoszlopon az üzemanyag típusát, mielőtt megkezded a tankolást.
  • Ha észrevetted közben, hogy félretankoltál, ne indítsd be a motort egyáltalán.
  • Hívj trélert, vagy vontatót az autó biztonságos szervizbeszállításhoz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu