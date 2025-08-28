Milliókat bukhat az a sofőr, aki ezt teszi, ha benzin került a dízelbe

Ha véletlenül benzin került a dízelbe, pontosan a dízel üzemű gépkocsi tankjába, az akár súlyos motor- és egyéb alkatrészkárokat is okozhat. Dr. Farkas Károly, a Magyar Autóklub Közép-Dunántúli Regionális Szervezetének elnöke elmondja, mi a legfontosabb azonnali teendő, hogyan tisztítják ki a szervizek az üzemanyagrendszert, és miért ne indítsd el a motort.

Nagyon figyeljünk a kúton, mert ha benzin került a dízelbe, akkor sokat bukhatunk

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Mi történik, ha benzin került a dízelbe?

A félretankolás komoly problémákat okozhat, különösen, ha benzin került a dízelbe. Egy dízel autó esetében a motor üzemanyaga nemcsak hajtóanyag, hanem kenőanyag is, így a benzin hígító hatása miatt gyorsan motor problémák alakulhatnak ki. A hibás üzemanyag miatt a jármű alkatrészek, mint a szivattyú, az adagolók vagy a befecskendező fúvókák, súlyosan károsodhatnak.

A dízelmotorok üzemanyaga nem csupán hajtóanyag, hanem kenőanyag is...

– magyarázza Farkas Károly.

Még kis mennyiségű benzin is komoly problémát okozhat, különösen, ha a jármű a hibát követően tovább üzemelt.

A legfontosabb: ne indítsd el a motort!

A szakértők szerint, ha észreveszed a hibát, azonnal állj meg, vagy lehetőleg el se indítsd motort. A járművet tréleren, vagy vontatva érdemes a szervizbe vinni. Ott kiürítik a tankot, megtisztítják az üzemanyagrendszert és ellenőrzik a kritikus jármű alkatrészeket, hogy a dízel motor további problémamentesen működhessen.

Minden perccel nő a kár mértéke, ha a kevert üzemanyaggal még továbbhaladsz a járművel...

Szervizben: tank kiürítés és alkatrész-ellenőrzés

A szakszervizek először a teljes üzemanyagrendszert kiürítik és megtisztítják.

A szűrőket, vezetékeket és a szivattyút is ellenőrizzük, mert a benzin kimossa a lerakódásokat, és a szennyeződés bekerülhet a rendszerbe.

Csak a sérülésmentes alkatrészek kerülhetnek vissza, a többit cserélni kell.

Mekkora a kár, ha tovább mentél a hibás üzemanyaggal?

Sokba kerülhet egy autó tankolási hiba. Ha a jármű a benzin bekerülése után haladt, szinte biztos, hogy bizonyos alkatrészek tönkrementek.

A nagy nyomású szivattyú, az adagolók vagy a befecskendező fúvókák komoly kopást szenvedhetnek.

– figyelmeztet Farkas Károly