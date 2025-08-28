1 órája
Milliókat bukhat az a sofőr, aki ezt teszi, ha benzin került a dízelbe
A félretankolás azok közé a kellemetlen helyzetek közé tartozik, amelyek akár komoly károkat is okozhatnak az autóban. Ha véletlenül benzin került a dízelbe tankoláskor, a motor azonnal veszélybe kerül és a jármű alkatrészei is gyorsan károsodhatnak! A megelőzés mindig olcsóbb, mint a javítás - mutatjuk hogyan kerüld el a bajt!
Ha véletlenül benzin került a dízelbe, pontosan a dízel üzemű gépkocsi tankjába, az akár súlyos motor- és egyéb alkatrészkárokat is okozhat. Dr. Farkas Károly, a Magyar Autóklub Közép-Dunántúli Regionális Szervezetének elnöke elmondja, mi a legfontosabb azonnali teendő, hogyan tisztítják ki a szervizek az üzemanyagrendszert, és miért ne indítsd el a motort.
Mi történik, ha benzin került a dízelbe?
A félretankolás komoly problémákat okozhat, különösen, ha benzin került a dízelbe. Egy dízel autó esetében a motor üzemanyaga nemcsak hajtóanyag, hanem kenőanyag is, így a benzin hígító hatása miatt gyorsan motor problémák alakulhatnak ki. A hibás üzemanyag miatt a jármű alkatrészek, mint a szivattyú, az adagolók vagy a befecskendező fúvókák, súlyosan károsodhatnak.
A dízelmotorok üzemanyaga nem csupán hajtóanyag, hanem kenőanyag is...
– magyarázza Farkas Károly.
Még kis mennyiségű benzin is komoly problémát okozhat, különösen, ha a jármű a hibát követően tovább üzemelt.
A legfontosabb: ne indítsd el a motort!
A szakértők szerint, ha észreveszed a hibát, azonnal állj meg, vagy lehetőleg el se indítsd motort. A járművet tréleren, vagy vontatva érdemes a szervizbe vinni. Ott kiürítik a tankot, megtisztítják az üzemanyagrendszert és ellenőrzik a kritikus jármű alkatrészeket, hogy a dízel motor további problémamentesen működhessen.
Minden perccel nő a kár mértéke, ha a kevert üzemanyaggal még továbbhaladsz a járművel...
Szervizben: tank kiürítés és alkatrész-ellenőrzés
A szakszervizek először a teljes üzemanyagrendszert kiürítik és megtisztítják.
A szűrőket, vezetékeket és a szivattyút is ellenőrizzük, mert a benzin kimossa a lerakódásokat, és a szennyeződés bekerülhet a rendszerbe.
Csak a sérülésmentes alkatrészek kerülhetnek vissza, a többit cserélni kell.
Mekkora a kár, ha tovább mentél a hibás üzemanyaggal?
Sokba kerülhet egy autó tankolási hiba. Ha a jármű a benzin bekerülése után haladt, szinte biztos, hogy bizonyos alkatrészek tönkrementek.
A nagy nyomású szivattyú, az adagolók vagy a befecskendező fúvókák komoly kopást szenvedhetnek.
– figyelmeztet Farkas Károly
A javítás akár több napot is igénybe vehet és jelentős költséggel járhat.
Fordított eset: dízel a benzines autóban
Érdekes tapasztalat, hogy fordított esetben, ha dízel kerül benzines járműbe, a kár nem olyan súlyos.
Bár nem ajánlott, ilyenkor akár egy darabon tovább lehet haladni, de a motor így is károsodhat
– teszi hozzá a szakértő.
Tippek a megelőzéshez:
- Mindig ellenőrizd a kútoszlopon az üzemanyag típusát, mielőtt megkezded a tankolást.
- Ha észrevetted közben, hogy félretankoltál, ne indítsd be a motort egyáltalán.
- Hívj trélert, vagy vontatót az autó biztonságos szervizbeszállításhoz.
