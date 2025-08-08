augusztus 8., péntek

Életveszély Tatabányán, ebben az utcában nagy a gond

Életveszélyes is lehet egy utca Tatabányán. A lakók mindeddig hiába kértek segítséget.

Kemma.hu
Életveszély Tatabányán, ebben az utcában nagy a gond

Ránőtt a diófa a vezetékre, a bejelentés azonban nem lett komolyan véve

Forrás: 24 Óra

Fotó: Wierl Ádám

Egy éve jelentették be először a lakosok, hogy Tatabányán a Szőlődomb utcában ránőtt egy fa a vezetékre, ami komoly veszélyt jelent és félnek. A bejelentés viszont áll, nem foglalkoznak vele.

bejelentés
Ránőtt a diófa a vezetékre, a bejelentés azonban nem lett komolyan véve
Fotó: Wierl Ádám

Elodázzák a problémát, a bejelentés nem hozott eredményt

Olvasónk jelezte szerkesztőségünk felé, hogy életveszély fenyegeti Tatabányán a Szőlődomb utcában lakókat, ugyanis a diófa ránőtt a villanyvezetékre. Korábban szakértő állapította meg, hogy 120 kilowatt feszültségű a vezeték, a hatótávolsága pedig 30 méter.

– Itt a szeder bokrunk a fa alatt, a feleségem pedig már nem meri leszedni a gyümölcsöt, nehogy megüsse az áram. Több helyen is bejelentettük a helyzetet, de csak küldenek A-ból B-be, hogy ez nem az ő hatáskörük. Múlt héten is tettem egy bejelentést, azt mondták kivizsgálják, de azóta sem történt semmi. Reggel a szomszédom jött ide hozzám, hogy megkérdezze történt-e érdemi előrelépés az ügyben. Ez emberi életekbe kerülhet és én azt szeretném, ha mindenki élne - mondta a bejelentő.

Hozzátette azt is, hogy nem csak ő, már az utcából többen is jelezték a problémát, de megoldást még mindig nem találták rá.

 

