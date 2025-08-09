Egy barlang, amelybe gyerekkel is bemerészkedhetsz - az ősemberek menedéke volt

A barlang a felfelé áramló karsztvizek alakították. A karsztvíz a mészkőbe vájta magát, így felboltozva a falat. Oldalfalain ma is jól megfigyelhetjük ezeket a gömbüstnek, gömbfülkének nevezett hévizes oldásformákat.

A Jankovich barlanghoz vezető út még gyerekkel is könnyen megtehető. A Bajóttól induló kék jelzésű úton könnyed sétával közelíthető meg - az út vége meredekebb, ugyanis egy lépcsősor vezet a barlanghoz.

Itt pedig a 20 méter magas kupola 8 méter átmérőjű, szabályos kör alakú nyílással lyukad a felszínre. A barlang nappal így tejesen világos. A csarnok belsejében két kürtő szalad a felszín felé, ám ezek a kürtők zártak. A barlang belsejébe már kevésbé jut be a fény. Épp ezért egyébként tele van guanoval, hiszen a Jankovich-barlang mélye kedvelt otthona a denevéreknek. Néha egy-egy példány el is suhan a szemünk előtt. Aki szemfülesebb, egy-egy, a plafonról lelógó bőregeret is észrevehet.

Ősemberek hajléka volt a barlang

A legnagyobb tudományos szenzációnak a barlang hátsó részében megnyílt belső terem feltárása számított, írta a barlangról a Duna-Ipoly Nemzeti Park. A mélyebb szinten elhelyezkedő terem valamikor a jégkorszak végén a sok behullott kőzettörmelékről és agyagtól elzáródhatott, és mintegy 3000 éven keresztül teljesen érintetlen volt.

Ennek köszönhetően a Neander-völgyi ősember által használt többféle kőeszköz, jáspis lándzsahegy, és barlangi medve fogából készült pengék kerültek innen elő sértetlenül.Az itteni leletanyagról egy különálló őskőkori kultúrát is elneveztek, ez lett a Jankovichien.