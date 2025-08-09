13 perce
Egy barlang, amelybe gyerekkel is bemerészkedhetsz - az ősemberek menedéke volt
A Jankovich barlang népszerű turistacélpont. Még az amatőr barlangászok, sőt: családoknak is ideális kaland. Mutatjuk fotókon a Gerecse eldugott barlangját.
Komárom-Esztergomban a Szelim-barlang a legismertebb barlang, ám van a vármegyében még egy izgalmas helyszín. Ez az Öregkőnél található Jankovich-barlang, ahol ősember leleteket is találtak.
Guano, denevérek a Jankovich-barlangban
A Bajóti Öregkő a Gerecse egyik legszebb, sasbércként kiemelkedő, sziklás hegyoldala. Ennek a keleti oldalában található a látványos barlangszáj, a Jankovich-barlang, amely az Országos Kéktúra Bajót és Pusztavám közötti szakaszán található.
Lenyűgöző barlangok Komárom–Esztergomban, amiket látnod kell!
A barlang a felfelé áramló karsztvizek alakították. A karsztvíz a mészkőbe vájta magát, így felboltozva a falat. Oldalfalain ma is jól megfigyelhetjük ezeket a gömbüstnek, gömbfülkének nevezett hévizes oldásformákat.
A Jankovich barlanghoz vezető út még gyerekkel is könnyen megtehető. A Bajóttól induló kék jelzésű úton könnyed sétával közelíthető meg - az út vége meredekebb, ugyanis egy lépcsősor vezet a barlanghoz.
Itt pedig a 20 méter magas kupola 8 méter átmérőjű, szabályos kör alakú nyílással lyukad a felszínre. A barlang nappal így tejesen világos. A csarnok belsejében két kürtő szalad a felszín felé, ám ezek a kürtők zártak. A barlang belsejébe már kevésbé jut be a fény. Épp ezért egyébként tele van guanoval, hiszen a Jankovich-barlang mélye kedvelt otthona a denevéreknek. Néha egy-egy példány el is suhan a szemünk előtt. Aki szemfülesebb, egy-egy, a plafonról lelógó bőregeret is észrevehet.
Ősemberek hajléka volt a barlang
A legnagyobb tudományos szenzációnak a barlang hátsó részében megnyílt belső terem feltárása számított, írta a barlangról a Duna-Ipoly Nemzeti Park. A mélyebb szinten elhelyezkedő terem valamikor a jégkorszak végén a sok behullott kőzettörmelékről és agyagtól elzáródhatott, és mintegy 3000 éven keresztül teljesen érintetlen volt.
Ennek köszönhetően a Neander-völgyi ősember által használt többféle kőeszköz, jáspis lándzsahegy, és barlangi medve fogából készült pengék kerültek innen elő sértetlenül.Az itteni leletanyagról egy különálló őskőkori kultúrát is elneveztek, ez lett a Jankovichien.
A barlangot Hillebrand Jenő, az ásatásokat vezető régész nevezte el: aki a munkálatokat anyagilag támogató, és a barlangot személyesen is meglátogató Jankovich Béla kultuszminiszter tiszteletére keresztelte át a barlangot.
A barlanglátogatás után érdemes felmerészkedni a Kőhegyre is, ahonnan pazar kilátás tárul a szemünk elé.
GALÉRIA: Az öregkő barlangjai (Fotó: W.A.)Fotók: Weirl Ádám