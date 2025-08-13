augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

30°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hétvége

1 órája

Bányásznapok Oroszlányban – ezért érdemes eljönni

Címkék#Margaret Island#MVM OSE Lions#Oroszlányi Bányásznapok

Oroszlány idén sem okoz csalódást. Fergetegesnek ígérkező programokkal rukkoltak elő a szeptemberi bányásznapok szervezői.

Kemma.hu

Idén is remek programokkal várja látogatóit a 75. Bányásznapok és a 33. Villamos Napok Oroszlányban, szeptember 5-7. között.

bányásznapok
Idén is lesz csilletoló verseny az oroszlányi bányásznapokon
Fotó: Flajsz Péter

Oroszlányi Bányásznapok: csilletolás, főzőverseny, koncertek

Szeptember 5-én, pénteken 16:00-kor az érdeklődök a Bányásznapi Ünnepi Kiállításon vehetnek részt, amit Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkár nyit meg ünnepélyes keretek közt. 18:00-kor az MVM OSE Lions nagy izgalmak közt veti össze magát a Komarno BC-vel. Ezt követően, fergeteges hangulatot varázsol a Happy Dixiland, akik 19:00 órakor lépnek színpadra, másfél órával később pedig az Animasongs követi őket. 22:00 órakor egy mécseses felvonulás zárja a napot.

Szombaton 08:30-12:00 között az Oroszlányi Veterán Autóklub fog felvonulni és a XII. Csilletoló versenyt is megtartják. 17:30-kor Auth Csilla, 18:30-kor Szandi, 19:15-kor a Premier Színház, 20:00 a Margaret Island örvendezteti meg a nézőket a szabadtéri színpadon. 

Vasárnap 09:00-kor veszi kezdetét a Bányász Ételek Főzőversenye, aminek 13:00-kor van az eredményhirdetése. A napot Hauber Zsolt és a Bonanza Banzai koncertje zárja 19:15-kor, azonban előtte fellép még 17:15-kor a Unique, majd 18:15-kor az Ámokfutók. A felsoroltakon kívül is lesznek színesebbnél színesebb programok, amiket ide kattintva megtekinthet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu