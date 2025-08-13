Bányásznapok Oroszlányban – ezért érdemes eljönni

Idén is remek programokkal várja látogatóit a 75. Bányásznapok és a 33. Villamos Napok Oroszlányban, szeptember 5-7. között.

Idén is lesz csilletoló verseny az oroszlányi bányásznapokon

Fotó: Flajsz Péter

Oroszlányi Bányásznapok: csilletolás, főzőverseny, koncertek

Szeptember 5-én, pénteken 16:00-kor az érdeklődök a Bányásznapi Ünnepi Kiállításon vehetnek részt, amit Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkár nyit meg ünnepélyes keretek közt. 18:00-kor az MVM OSE Lions nagy izgalmak közt veti össze magát a Komarno BC-vel. Ezt követően, fergeteges hangulatot varázsol a Happy Dixiland, akik 19:00 órakor lépnek színpadra, másfél órával később pedig az Animasongs követi őket. 22:00 órakor egy mécseses felvonulás zárja a napot.

Szombaton 08:30-12:00 között az Oroszlányi Veterán Autóklub fog felvonulni és a XII. Csilletoló versenyt is megtartják. 17:30-kor Auth Csilla, 18:30-kor Szandi, 19:15-kor a Premier Színház, 20:00 a Margaret Island örvendezteti meg a nézőket a szabadtéri színpadon.

Vasárnap 09:00-kor veszi kezdetét a Bányász Ételek Főzőversenye, aminek 13:00-kor van az eredményhirdetése. A napot Hauber Zsolt és a Bonanza Banzai koncertje zárja 19:15-kor, azonban előtte fellép még 17:15-kor a Unique, majd 18:15-kor az Ámokfutók. A felsoroltakon kívül is lesznek színesebbnél színesebb programok, amiket ide kattintva megtekinthet.