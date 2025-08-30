A könnyek, a gyász és a csillogás ünnepe – tragédiákból született meg a magyar bányásznap

A bányászvárosokban mai napig nagy hagyománya van a bányásznapnak, amelyet szeptember elején rendeznek meg. Tatabányán, Dorogon és Oroszlányban idén is gazdag programkínálat várja a bányászvárosok lakóit. De a Dorogi-medence többi településén is megemlékeznek. A szeptemberi bányásznap nagy múltra tekint vissza - ám eredete két szomorú eseményhez kötődik.

Idén is lesz csilletoló verseny az oroszlányi bányásznapokon

Fotó: Flajsz Péter

Bányásznapok: tatabányai tragédia előzte meg a dátumot

Amióta bányászat van Magyarországon, azóta tartanak bányásznapot a föld alatt dolgozók, amelyen általában munkaszüneti nappal, mulatsággal, búcsúval ünnepelnek.

Eredetileg a vallással függött össze a bányásznap. A föld alatt dolgozók védőszentjükként Szent Borbálát választották, sok helyütt Európában a XIX-XX. század fordulóján, Borbála napjához, december 4-hez közeli vasárnap tartották a bányásznapot.

Mint az Oroszlányi Bányászati Múzeum részletezi: 1945-ig Borbála-nap tisztelete igen erős volt a bányászok közt, ám a második világháború után az ünnep és a munkaszüneti nap augusztus 20-ra, Szent István napjára tevődött át: Dorogon, Oroszlányban és Tatabányán is ekkor tartották a bányásznapot.