A könnyek, a gyász és a csillogás ünnepe – tragédiákból született meg a magyar bányásznap
Idén már a 75. bányásznapra gyűlnek össze a bányászvárosokban. A bányásznapok múltja tragikus eseményekhez köthető, amelyet nem feledett az ország.
A bányászvárosokban mai napig nagy hagyománya van a bányásznapnak, amelyet szeptember elején rendeznek meg. Tatabányán, Dorogon és Oroszlányban idén is gazdag programkínálat várja a bányászvárosok lakóit. De a Dorogi-medence többi településén is megemlékeznek. A szeptemberi bányásznap nagy múltra tekint vissza - ám eredete két szomorú eseményhez kötődik.
Bányásznapok: tatabányai tragédia előzte meg a dátumot
Amióta bányászat van Magyarországon, azóta tartanak bányásznapot a föld alatt dolgozók, amelyen általában munkaszüneti nappal, mulatsággal, búcsúval ünnepelnek.
Eredetileg a vallással függött össze a bányásznap. A föld alatt dolgozók védőszentjükként Szent Borbálát választották, sok helyütt Európában a XIX-XX. század fordulóján, Borbála napjához, december 4-hez közeli vasárnap tartották a bányásznapot.
Mint az Oroszlányi Bányászati Múzeum részletezi: 1945-ig Borbála-nap tisztelete igen erős volt a bányászok közt, ám a második világháború után az ünnep és a munkaszüneti nap augusztus 20-ra, Szent István napjára tevődött át: Dorogon, Oroszlányban és Tatabányán is ekkor tartották a bányásznapot.
Sortűz a bányászok ellen - erre emlékezik az ország
Ám 1950-ben súlyos csapás érte a bányatársadalmat: a tatabányai XII-es aknán 1950. december 30-án, a magyar bányászat legnagyobb katasztrófája történt: az aknában sújtólég- és szénporrobbanás miatt 81 bányász vesztette életét. A katasztrófa intő jel volt a bányászok és az őket foglalkoztató rendszer számára.
A bányásztársadalom zúgolódott a szerencsétlenség után, így a vezetés a kedélyek lehűtésére 1951-ben elrendelte az egységes, országos bányásznap dátumát. Ez pedig egy 1919-es, szintén tragikus esemény emlékének napja: a szeptember 6-án a tatabányai csendőrsortűzben négy bányamunkás lelte halálát. A sortűzben négy munkás azonnal meghalt, ketten könnyebben, 26-an súlyosabban megsebesült. A csendőrség soraiból egy ember megsebesült.
Elhalványult Borbála napja, de tartják a szokást
Mint az oroszlányi bányamúzeum hozzátette: a bányásznap új dátuma után, 1951 és 1989 között felnőtt egy új bányászgeneráció,akiknek a hagyományai közt nem szerepelt Szent Borbála napja, amelyet végül a rendszerváltás után hoztak vissza a bányászvárosok.
Bár nagyon kevés bányász emlékezett december 4-e jelentőségére, a megosztott bányász emléknapok maradtak: egy szeptemberben és egy Borbála napján. Előbbin vidámsággal, búcsúval ünnepel, utóbbin csendesebb megemlékezéssel tiszteleg a múlt előtt a bányászközösség