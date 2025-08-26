Geszti Péter és T. DANNY is Tatabányára érkezik - jön a Bányásznapok

Tatabánya idén 75. alkalommal ünnepli a Bányásznapot, amely a város egyik legfontosabb hagyománya. Az esemény tisztelgés a bányászok kemény munkája előtt, akik évtizedeken át formálták a település életét. A jubileumi rendezvény egyszerre emlékezés és közösségi ünnep, amely méltó módon ápolja a múlt örökségét és erősíti a jelen összetartozását.

Az idei bányásznapon is megrendezik a hagyománnyá vált csilletoló versenyt.

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Jubilál a Bányásznap: 75. alkalommal rendezik meg az ünnepséget

A Vértes Agorája nyilvánosságra hozta Tatabánya már-már hagyománynak számító programsorozatának pontos menetrendjét. Az idei Bányásznap szeptember 5-7 között fog tartani. Mutatjuk a legizgibbnek ígérkező programokat!

Szeptember 5-én több helyen tartanak majd koszorúzást, este 19:30-kor pedig Geszti Péter lép színpadra a Május 1 Parkban, ezután, akiben megvan a kellő bugi 22 órakor a NECC Party-n kitombolhatja magát. Ugyanezen a napon a Tulipános udvarban 17:30-kor Sofia Bellydance hastáncbemutatóra kerül sor. Szombaton este 8 órakor érkezik a Május 1 Park nagyszínpadára a fiatalok körében népszerű, botrányhős T.DANNY, és egészségügyi szűrőprogramot is fognak tartani a Szent Borbála Kórház szervezésében, lesz általános állapotfelmérés, testösszetétel mérés, táplálkozási, mozgásszervi és életmód- tanácsadás, vérnyomás, illetve vércukorszint mérés. Retro véradást is tartanak ezen a napon reggel 8 és délután 5 óra között a Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Vármegyei Szervezete és az Országos Vérellátó Szolgálat szervezésében. A Bányászati és Ipari Skanzenben 16 órakor átadják a Solymos Mihály-díjat és a Tatabánya Közbiztonságáért díjat. Vasárnap 14 órakor rendezik meg a már hagyománynak számító csilletoló versenyt, immár huszonkettedik alkalommal.