Program

2 órája

Geszti Péter és T. DANNY is Tatabányára érkezik - jön a Bányásznapok

Címkék#Tatabánya#Bányásznapok#T DANNY#Geszti Péter

Bejelentették a tatabányaiak által várva vár, közkedvelt program műsorait. A Bányásznapok idén 75 éves, mutatjuk a jubileumi programokat.

Kemma.hu

Tatabánya idén 75. alkalommal ünnepli a Bányásznapot, amely a város egyik legfontosabb hagyománya. Az esemény tisztelgés a bányászok kemény munkája előtt, akik évtizedeken át formálták a település életét. A jubileumi rendezvény egyszerre emlékezés és közösségi ünnep, amely méltó módon ápolja a múlt örökségét és erősíti a jelen összetartozását.

Bányásznap
Az idei bányásznapon is megrendezik a hagyománnyá vált csilletoló versenyt.
Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra 

Jubilál a Bányásznap: 75. alkalommal rendezik meg az ünnepséget

A Vértes Agorája nyilvánosságra hozta Tatabánya már-már hagyománynak számító programsorozatának pontos menetrendjét. Az idei Bányásznap szeptember 5. és 7. között kerül megrendezésre. Mutatjuk a legizgalmasabbnak ígérkező programokat!

 Szeptember 5. pénteki program:

  • több helyen tartanak majd koszorúzást, 
  • este 19:30-kor pedig Geszti Péter lép színpadra a Május 1 Parkban, 
  • ezután, akinek a lábában még benne van a "bugi", az a 22 órakor kezdődő NECC Party-n kitombolhatja magát. 
  • Ugyanezen a napon a Tulipános udvarban 17:30-kor Sofia Bellydance hastáncbemutatóra kerül sor. 

Szeptember 6. szombati program:

  • Este 8 órakor érkezik a Május 1 Park nagyszínpadára a fiatalok körében népszerű botrányhős, T.DANNY
  • A Szent Borbála Kórház szervezésében egészségügyi szűrővizsgálatokon vehetnek részt az érdeklődők: általános állapotfelmérés, testösszetétel mérés, táplálkozási-, mozgásszervi- és életmód tanácsadás, vérnyomás-, illetve vércukorszint mérés. 
  • Retro véradási akció is lesz a rendezvényen reggel 8 és délután 5 óra között, a Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Vármegyei Szervezete és az Országos Vérellátó Szolgálat szervezésében. 
  • A Bányászati és Ipari Skanzenben 16 órakor átadják a Solymos Mihály-díjat és a Tatabánya Közbiztonságáért díjat. 

Szeptember 7. vasárnapi program:

  • Vasárnap 14 órakor rendezik meg a huszonkettedik, már-már hagyománynak számító csilletoló versenyt.

 

 

