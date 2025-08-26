2 órája
Geszti Péter és T. DANNY is Tatabányára érkezik - jön a Bányásznapok
Bejelentették a tatabányaiak által várva vár, közkedvelt program műsorait. A Bányásznapok idén 75 éves, mutatjuk a jubileumi programokat.
Tatabánya idén 75. alkalommal ünnepli a Bányásznapot, amely a város egyik legfontosabb hagyománya. Az esemény tisztelgés a bányászok kemény munkája előtt, akik évtizedeken át formálták a település életét. A jubileumi rendezvény egyszerre emlékezés és közösségi ünnep, amely méltó módon ápolja a múlt örökségét és erősíti a jelen összetartozását.
Jubilál a Bányásznap: 75. alkalommal rendezik meg az ünnepséget
A Vértes Agorája nyilvánosságra hozta Tatabánya már-már hagyománynak számító programsorozatának pontos menetrendjét. Az idei Bányásznap szeptember 5. és 7. között kerül megrendezésre. Mutatjuk a legizgalmasabbnak ígérkező programokat!
Szeptember 5. pénteki program:
- több helyen tartanak majd koszorúzást,
- este 19:30-kor pedig Geszti Péter lép színpadra a Május 1 Parkban,
- ezután, akinek a lábában még benne van a "bugi", az a 22 órakor kezdődő NECC Party-n kitombolhatja magát.
- Ugyanezen a napon a Tulipános udvarban 17:30-kor Sofia Bellydance hastáncbemutatóra kerül sor.
Szeptember 6. szombati program:
- Este 8 órakor érkezik a Május 1 Park nagyszínpadára a fiatalok körében népszerű botrányhős, T.DANNY,
- A Szent Borbála Kórház szervezésében egészségügyi szűrővizsgálatokon vehetnek részt az érdeklődők: általános állapotfelmérés, testösszetétel mérés, táplálkozási-, mozgásszervi- és életmód tanácsadás, vérnyomás-, illetve vércukorszint mérés.
- Retro véradási akció is lesz a rendezvényen reggel 8 és délután 5 óra között, a Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Vármegyei Szervezete és az Országos Vérellátó Szolgálat szervezésében.
- A Bányászati és Ipari Skanzenben 16 órakor átadják a Solymos Mihály-díjat és a Tatabánya Közbiztonságáért díjat.
Szeptember 7. vasárnapi program:
- Vasárnap 14 órakor rendezik meg a huszonkettedik, már-már hagyománynak számító csilletoló versenyt.
Érkezik Gáspár Laci, Fenyő Miklós és az Ámokfutó: nem fogunk unatkozni a bányásznapokon!