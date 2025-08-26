Geszti Péter és T. DANNY is Tatabányára érkezik - jön a Bányásznapok

Tatabánya idén 75. alkalommal ünnepli a Bányásznapot, amely a város egyik legfontosabb hagyománya. Az esemény tisztelgés a bányászok kemény munkája előtt, akik évtizedeken át formálták a település életét. A jubileumi rendezvény egyszerre emlékezés és közösségi ünnep, amely méltó módon ápolja a múlt örökségét és erősíti a jelen összetartozását.

Az idei bányásznapon is megrendezik a hagyománnyá vált csilletoló versenyt.

A Vértes Agorája nyilvánosságra hozta Tatabánya már-már hagyománynak számító programsorozatának pontos menetrendjét. Az idei Bányásznap szeptember 5. és 7. között kerül megrendezésre. Mutatjuk a legizgalmasabbnak ígérkező programokat!

Szeptember 5. pénteki program:

több helyen tartanak majd koszorúzást,

este 19:30-kor pedig Geszti Péter lép színpadra a Május 1 Parkban,

ezután, akinek a lábában még benne van a "bugi", az a 22 órakor kezdődő NECC Party-n kitombolhatja magát.

Ugyanezen a napon a Tulipános udvarban 17:30-kor Sofia Bellydance hastáncbemutatóra kerül sor.

Szeptember 6. szombati program:

Este 8 órakor érkezik a Május 1 Park nagyszínpadára a fiatalok körében népszerű botrányhős, T.DANNY ,

, A Szent Borbála Kórház szervezésében egészségügyi szűrővizsgálatokon vehetnek részt az érdeklődők: á ltalános állapotfelmérés, testösszetétel mérés, táplálkozási-, mozgásszervi- és életmód tanácsadás, vérnyomás-, illetve vércukorszint mérés.

Retro véradási akció is lesz a rendezvényen reggel 8 és délután 5 óra között, a Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Vármegyei Szervezete és az Országos Vérellátó Szolgálat szervezésében.

A Bányászati és Ipari Skanzenben 16 órakor átadják a Solymos Mihály-díjat és a Tatabánya Közbiztonságáért díjat.

Szeptember 7. vasárnapi program: