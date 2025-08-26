Legerősebb bányászokat keresik - itt vannak a Dorogi Bányásznapi programok

Jubileumi, 75. Bányásznapokon emlékeznek meg a bányászokról Dorogon, ahol háromnapos mulatsággal várják a környékbelieket. A bányásznapi programok a Jubileum és az Otthon téren lesznek.

A Dorogi Bányásznapokon keresik a legerősebb bányászt, és Bányászolimpiát is tartanak. Persze a jó bulik sem maradnak el idén.

Forrás: 24 Óra

Bányászversenyek a bányásznapokon

A Dorogi Bányásznapokat szeptember 6-én és 7-én rendezik meg. Már szeptember 5-én pénteken indul a buli a Jubileum téren felállított vurstlin, ahol többek közt Metzker Viki, Yamina és Regán Lili keveri a talpalávalót.

Másnap 9 órakor az Otthon téren folytatódik a hétvégi program, ahol a Bányászemlékmű koszorúzása után ünnepélyes megnyitó következik, a Dorogi Bányász Zenekar közreműködésével.

Ezután a vidámságé lesz a főszerep gyerekvetélkedővel. Majd a Dorogi-medence bányászainak utódai - és persze bárki más is - megmutathatják, ki a legjobb a 9 óra 45-től a második Bányászolimpián, valamit a 11 órától Legerősebb Bányász Versenyen. Utóbbin szkanderen, petrencerúd tartás és bikás szarva játékon mérhetik össze erejüket a felnőttek. Az első háro helyezett pénzjutalmat kap.

A bányásznapi hétvége szintén a Jubileum téren folytatódik, ahol szombaton Sipos F. Tamás, és Szandi, vasárnap pedig gyerekegyüttesek és a Szalay Band lépnek fel, részletezte a rendezvény Facebook-oldala.

Dorogon egyébként már a 19. században is tartottak búcsút a Dorogi-medence bányászfalujainak bányászcsaládjai. Egészen a 20. század közepéig auguasztus 20-a, Szent István ünepn volt a bányászbúcsú, munkaszüneti nappal és népünnepéllyel ünnepelve. Az esemény egyházi szertartásokkal kezdődött a bányatemplomban, majd délután táncmulatsággal és vásárral zárult, írja a dorogi könyvtár.