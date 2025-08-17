augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

23°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mélység

1 órája

Sisakot fel és irány a mélység: hajmeresztő időutazás vár Oroszlány mellett

Címkék#bányamunka#bányamúzeum#Élmények a föld alatt és felett#munkakörülmény#vonat#felszín#épület

Készen állsz egy felejthetetlen időutazásra a Föld mélyére? Az oroszlányi bányamúzeum területén nemcsak megnézheted, hanem ki is próbálhatod, milyen egy bányász valódi élete.

Kemma.hu

Az egykori bányaüzem területe ma élménycentrikus, izgalmas célpontként működik: a bányamúzeum valódi időutazást kínál minden korosztály számára. Ha valaki olyan élményre vágyik, amit szívesen mesél majd el újra és újra, javasoljuk, fedezze fel itt a bányászok nem mindennapi munkakörülményeit eredeti környezetben, igazi gépek között, valódi eszközöket kézbe fogva. 

Felújított oroszlányi bányamúzeum épülete kívülről
A bányamúzeum épülete egyszerre őrzi a hagyományokat és nyit kaput a felfedezés élményéhez
Forrás: Úton-Itthon magazin

Az Oroszlányi Bányászati Múzeum a település külterületén, a Majki Kamalduli Remeteségtől néhány száz méterre található. A környékbeli szénbányák fokozatos bezárása során itt gyűjtötték össze az Oroszlányi-szénmedence jellemző gépi berendezéseit és bányászati relikviáit. Az évek során három fő objektum köré csoportosuló, izgalmas technikai gyűjtemény alakult ki.

A kaland itt kezdődik – belépés a bányamúzeum világába.
Nem csak egy kapu – ez a bejárat a múlt mélyére és egy felejthetetlen élményhez
Forrás: Úton-Itthon magazin

Bányamúzeum Oroszlányban – Élmények a föld alatt és felett

A volt üzemi épület falánál található táblák a bányamunka veszélyeire, és a föld alatt életüket vesztett bányászokra emlékeztetnek. Az épület belseje az 1937-ben indult oroszlányi szénbányászat történetéről ad áttekintést. Itt találhatóak a Vértes hegységre jellemző ásványok, a geológusok és bányamérők eszközei, valamint a – bányásztelepülésekre olyannyira jellemző – fúvószenekar relikviái.

Diszpécser, bányamester, szerszámok – korhű terek és tárgyak

Az eredeti diszpécserközpont, illetve a bányamesteri iroda berendezését is ez az épület őrzi – azok korabeli, eredeti dokumentumaival együtt. Jól követhető a bányászat során használt szerszámok, műszerek és védőeszközök fejlődése is. Az eredeti állapotában meghagyott épület mára elgondolkodtató időutazássá vált.

Ez a robusztus fúróberendezés a bányászok mindennapi munkáját segítette – ma a bányamúzeum egyik ikonikus darabja
Forrás: Úton-Itthon magazin

Föld alatti élmények – vonattal a mélybe

A bányavasúti élmény kicsiknek és nagyoknak egyaránt, mivel azzal a vonattal utazhatnak, ami korábban több mint kétszáz méterrel a felszín alatt is szállította a szenet és a bányászokat. A Föld mélyének megismerését biztosítja a külön e célra épített „felszín alatti bánya”, mely valósághűen tárja elénk a bányabeli viszonyokat. Egy izgalmas, földalatti séta keretébe sűrítve ismerhetjük meg a különböző berendezéseket, melyek a veszélyek elkerülését vagy a bányászok munkavégzését segítik. Itt minden kézzel fogható, fotózható és sisak viselése kötelező!

Több mint múzeum – találkozóhely a természet ölelésében

Nemcsak túrázók megpihenésére, családok szórakozására, hanem osztályok, munkahelyi csoportok épülésére is kiváló a helyszín. Több szakma és tantárgy számára jelent kiváló lehetőséget a jellegzetes épületcsoport múzeumi hasznosítása. Jeles családi alkalmak, céges piknikek, nagyobb rendezvények szervezői gyakorta veszik igénybe a busszal is kiválóan elérhető, erdők által ölelt, természetközeli helyszínt. Az itt dolgozók lelkes csapata fontosnak tartja, hogy folyamatosan bővítsék a lehetőségeket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu