Sisakot fel és irány a mélység: hajmeresztő időutazás vár Oroszlány mellett

Az egykori bányaüzem területe ma élménycentrikus, izgalmas célpontként működik: a bányamúzeum valódi időutazást kínál minden korosztály számára. Ha valaki olyan élményre vágyik, amit szívesen mesél majd el újra és újra, javasoljuk, fedezze fel itt a bányászok nem mindennapi munkakörülményeit eredeti környezetben, igazi gépek között, valódi eszközöket kézbe fogva.

A bányamúzeum épülete egyszerre őrzi a hagyományokat és nyit kaput a felfedezés élményéhez

Forrás: Úton-Itthon magazin

Az Oroszlányi Bányászati Múzeum a település külterületén, a Majki Kamalduli Remeteségtől néhány száz méterre található. A környékbeli szénbányák fokozatos bezárása során itt gyűjtötték össze az Oroszlányi-szénmedence jellemző gépi berendezéseit és bányászati relikviáit. Az évek során három fő objektum köré csoportosuló, izgalmas technikai gyűjtemény alakult ki.

Nem csak egy kapu – ez a bejárat a múlt mélyére és egy felejthetetlen élményhez

Forrás: Úton-Itthon magazin

Bányamúzeum Oroszlányban – Élmények a föld alatt és felett

A volt üzemi épület falánál található táblák a bányamunka veszélyeire, és a föld alatt életüket vesztett bányászokra emlékeztetnek. Az épület belseje az 1937-ben indult oroszlányi szénbányászat történetéről ad áttekintést. Itt találhatóak a Vértes hegységre jellemző ásványok, a geológusok és bányamérők eszközei, valamint a – bányásztelepülésekre olyannyira jellemző – fúvószenekar relikviái.

Diszpécser, bányamester, szerszámok – korhű terek és tárgyak

Az eredeti diszpécserközpont, illetve a bányamesteri iroda berendezését is ez az épület őrzi – azok korabeli, eredeti dokumentumaival együtt. Jól követhető a bányászat során használt szerszámok, műszerek és védőeszközök fejlődése is. Az eredeti állapotában meghagyott épület mára elgondolkodtató időutazássá vált.

Ez a robusztus fúróberendezés a bányászok mindennapi munkáját segítette – ma a bányamúzeum egyik ikonikus darabja

Forrás: Úton-Itthon magazin

Föld alatti élmények – vonattal a mélybe

A bányavasúti élmény kicsiknek és nagyoknak egyaránt, mivel azzal a vonattal utazhatnak, ami korábban több mint kétszáz méterrel a felszín alatt is szállította a szenet és a bányászokat. A Föld mélyének megismerését biztosítja a külön e célra épített „felszín alatti bánya”, mely valósághűen tárja elénk a bányabeli viszonyokat. Egy izgalmas, földalatti séta keretébe sűrítve ismerhetjük meg a különböző berendezéseket, melyek a veszélyek elkerülését vagy a bányászok munkavégzését segítik. Itt minden kézzel fogható, fotózható és sisak viselése kötelező!