Sisakot fel és irány a mélység: hajmeresztő időutazás vár Oroszlány mellett
Készen állsz egy felejthetetlen időutazásra a Föld mélyére? Az oroszlányi bányamúzeum területén nemcsak megnézheted, hanem ki is próbálhatod, milyen egy bányász valódi élete.
Az egykori bányaüzem területe ma élménycentrikus, izgalmas célpontként működik: a bányamúzeum valódi időutazást kínál minden korosztály számára. Ha valaki olyan élményre vágyik, amit szívesen mesél majd el újra és újra, javasoljuk, fedezze fel itt a bányászok nem mindennapi munkakörülményeit eredeti környezetben, igazi gépek között, valódi eszközöket kézbe fogva.
Az Oroszlányi Bányászati Múzeum a település külterületén, a Majki Kamalduli Remeteségtől néhány száz méterre található. A környékbeli szénbányák fokozatos bezárása során itt gyűjtötték össze az Oroszlányi-szénmedence jellemző gépi berendezéseit és bányászati relikviáit. Az évek során három fő objektum köré csoportosuló, izgalmas technikai gyűjtemény alakult ki.
Bányamúzeum Oroszlányban – Élmények a föld alatt és felett
A volt üzemi épület falánál található táblák a bányamunka veszélyeire, és a föld alatt életüket vesztett bányászokra emlékeztetnek. Az épület belseje az 1937-ben indult oroszlányi szénbányászat történetéről ad áttekintést. Itt találhatóak a Vértes hegységre jellemző ásványok, a geológusok és bányamérők eszközei, valamint a – bányásztelepülésekre olyannyira jellemző – fúvószenekar relikviái.
Diszpécser, bányamester, szerszámok – korhű terek és tárgyak
Az eredeti diszpécserközpont, illetve a bányamesteri iroda berendezését is ez az épület őrzi – azok korabeli, eredeti dokumentumaival együtt. Jól követhető a bányászat során használt szerszámok, műszerek és védőeszközök fejlődése is. Az eredeti állapotában meghagyott épület mára elgondolkodtató időutazássá vált.
Föld alatti élmények – vonattal a mélybe
A bányavasúti élmény kicsiknek és nagyoknak egyaránt, mivel azzal a vonattal utazhatnak, ami korábban több mint kétszáz méterrel a felszín alatt is szállította a szenet és a bányászokat. A Föld mélyének megismerését biztosítja a külön e célra épített „felszín alatti bánya”, mely valósághűen tárja elénk a bányabeli viszonyokat. Egy izgalmas, földalatti séta keretébe sűrítve ismerhetjük meg a különböző berendezéseket, melyek a veszélyek elkerülését vagy a bányászok munkavégzését segítik. Itt minden kézzel fogható, fotózható és sisak viselése kötelező!
Több mint múzeum – találkozóhely a természet ölelésében
Nemcsak túrázók megpihenésére, családok szórakozására, hanem osztályok, munkahelyi csoportok épülésére is kiváló a helyszín. Több szakma és tantárgy számára jelent kiváló lehetőséget a jellegzetes épületcsoport múzeumi hasznosítása. Jeles családi alkalmak, céges piknikek, nagyobb rendezvények szervezői gyakorta veszik igénybe a busszal is kiválóan elérhető, erdők által ölelt, természetközeli helyszínt. Az itt dolgozók lelkes csapata fontosnak tartja, hogy folyamatosan bővítsék a lehetőségeket.