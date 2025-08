50 bányász lelte halálát a sújtólégrobbanásban - 83 éve történt a tragédia

A nővéremnek Gizának azt mondták, én is meghaltam. Giza be is jött a dorogi kórházba s ott az apácanővér egész éjjel az ágyam felett állt. Haidler Jani bácsival együtt vittek haza lófogaton; a fogat a bányáé volt és betegszállításra használták, öten-hatan lehetett elférni a fabódéjában.