Tűzoltóknak kellett kimentenie a túrázókat, tragédiával ért vége a hegymászás
Több túrázóhoz és hegymászóhoz is riasztották a tűzoltókat az elmúlt hetekben. A balesetek és a végzetes tragédiát a szakemberek szerint elkerülhetjük pár szabály betartásával.
Az elmúlt hetekben egyre többen kerültek bajba a természetben, és a tűzoltók több mentőakciót is végrehajtottak különböző túraútvonalakon. Bár a hegyek és erdők felfedezése remek kikapcsolódás, egy kis odafigyeléssel és elővigyázatossággal elkerülhetők a balesetek, amelyek megkeseríthetik a kirándulás élményét.
A BM Országos Katasztrófavédelem közösségi oldalán megjelent összefoglalójukban a tapasztalatokra építve adnak hasznos tippeket, hogyan túrázzunk biztonságosan a nyári időszakban.
Így készülj a túrára, hogy elkerüld a baleseteket
- tervezd meg az útvonalat! Nézd meg előre, milyen nehézségi fokú az út, hol vannak vízvételi lehetőségek, illetve hogyan tudsz visszajutni tömegközlekedéssel. Egy jól megtervezett túra nagyban csökkenti a kockázatokat.
- figyeld az időjárást! Ha vihart jósolnak, inkább halaszd el a kirándulást! Ha menet közben mégis rosszra fordul az idő, kerüld a magaslatokat és az egyedül álló fákat, mert ezek fokozottan veszélyesek lehetnek.
- válassz a kondíciódnak megfelelő távot! Ne vállald túl magad! Magyarországon átlagosan 2-4 kilométeres tempóval lehet számolni, így ne akarj irreális célokat kitűzni.
- ne feledd, hogy a csúcs csak a féltáv! A hegyre feljutni jó, de le is kell jönni. Gondolj mindig erre, és spórolj energiát a visszaútra is.
- soha ne indulj egyedül! Mindig legyen veled egy túratárs, vagy legalább oszd meg valakivel az útiterved és az érkezési idődet. Ez fontos lehet baj esetén.
- öltözz rétegesen és viselj megfelelő lábbelit! A változó időjárás miatt jól jön egy vízhatlan kabát, és a terepnek megfelelő, már bejáratott cipővel kerüld el a sérüléseket és a kényelmetlenségeket.
- vidd magaddal a szükséges felszerelést! Mindig legyen nálad elegendő ivóvíz és harapnivaló, hogy elkerüld a kiszáradást és az energiaszint leesését.
- kerüld az alkoholfogyasztást! A melegben a sör vagy más italok még jobban kiszáríthatnak, így a túra alatt inkább maradj a víznél vagy egyéb frissítőknél.
- legyen nálad offline térkép vagy túraalkalmazás! Fontos, hogy mindig tudd, merre jársz, és baj esetén pontosan meg tudd adni a helyzeted.
- maradj a kijelölt ösvényeken! Az utak lerövidítése, átvágása nem éri meg, gyakran veszélyesebb és károsítja a természetet.
- vigyázz a természettel! Amit felviszel a hegyre, hozd le magaddal, főleg a szemetet! Ne zavard a vadállatokat, sérült példány esetén értesítsd a nemzeti park munkatársait.
- tüzet csak a kijelölt helyen gyújts, és csak akkor, ha nincs tűzgyújtási tilalom! Így elkerülhetők a váratlan erdőtüzek.
- és ha baj van, ne habozz! Ne próbálj meg egyedül megoldani egy kritikus helyzetet, hívd a 112-es segélyhívót, mert gyors segítséggel az életmentő beavatkozások sikeresebbek lehetnek.
A tűzoltók tanácsai nem véletlenül születtek meg: a közelmúltban több esetben is kellett beavatkozniuk túrázók mentésében, akik nehéz terepen vagy rossz időben kerültek veszélyhelyzetbe. Egyikük Vonyarcvashegy és Balatongyörök között esett bajba, másik sérült Tahitótfalu mellett, de Dömös környékén is hordágyon szállítottak le egy könnyebben megsérült turistát. Mindegyiküket a tűzoltóknak kellett megmenteniük a nehezen megközelíthető helyekről.
Tragikus baleset a tatabányai via ferratán
Sajnos pár hete szörnyű tragédia történt egy mászóval Tatabányán is. Mint arról korábban beszámoltunk, július közepén szörnyű tragédia rázta meg Tatabányát: a Kőhegy sétányán, a via ferrata sziklafalánál egy 40 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A baleset körülményeit vizsgálják, de az eddigi információk szerint a mászó kantárja beleakadt a sisak pántjába, ami miatt a férfi fennakadt és komoly sérülést szenvedett a nyakán.
Hegymászó szakértők szerint az eset szokatlan és megrázó, hiszen ilyen baleset korábban még nem történt. Egy oktató a média számára elmagyarázta, hogy valószínűleg a két biztonsági karabiner közötti helyre dughatta a fejét a sérült, ami kritikus hiba volt. Hangsúlyozta, hogy ilyen helyzeteket józan ésszel el kell kerülni, hiszen a hegyi sportok során a biztonság az első.
Ez az eset ismét figyelmeztetés arra, hogy a via ferrata és más extrém vagy sziklás túrák során minden apró szabály betartása életmentő lehet. A természetben, különösen a sziklák között, nem elég a bátorság és a tapasztalat, elengedhetetlen a körültekintés és a megfelelő felszerelés használata.