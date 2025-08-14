Újabb autós ütközés Vértesszőlősön

Vértesszőlősön újabb baleset történt. Mintha a település vonzaná a baleseteket, ugyanis tegnap délután is történt egy ütközés ebben a térségben, ami anyagi káros lett, de személyi sérülés nem történt.

Tata irányába haladva történt baleset

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Újabb baleset Vértesszőlősön

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője kérdésünkre elmondta, hogy ma délelőtt Tata irányába haladt két autó. A vétkes Opel balra szeretett volna kanyarodni, ám az ott lévő buszöbölben egy Ford típusú kocsival ütközött. A Ford vétlen sofőrje könnyű sérüléseket szerzett.

Vértesszőlősön korábban is történt már baleset, egy nagyobb például éppen márciusban, amikor is villanyoszlopnak ütközött egy autó.