augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Baleset

49 perce

Újabb autós ütközés Vértesszőlősön

Még 24 óra sem telt el, máris itt az újabb közlekedési baleset Vértesszőlősön! Úgy látszik, egyre több a baleset Vértesszőlősön.

Vértesszőlősön újabb baleset történt. Mintha a település vonzaná a baleseteket, ugyanis tegnap délután is történt egy ütközés ebben a térségben, ami anyagi káros lett, de személyi sérülés nem történt.

Tata irányába haladva történt baleset
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Újabb baleset Vértesszőlősön

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője kérdésünkre elmondta, hogy ma délelőtt Tata irányába haladt két autó. A vétkes Opel balra szeretett volna kanyarodni, ám az ott lévő buszöbölben egy Ford típusú kocsival ütközött. A Ford vétlen sofőrje könnyű sérüléseket szerzett.

Vértesszőlősön korábban is történt már baleset, egy nagyobb például éppen márciusban, amikor is villanyoszlopnak ütközött egy autó.

 

