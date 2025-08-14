49 perce
Újabb autós ütközés Vértesszőlősön
Még 24 óra sem telt el, máris itt az újabb közlekedési baleset Vértesszőlősön! Úgy látszik, egyre több a baleset Vértesszőlősön.
Vértesszőlősön újabb baleset történt. Mintha a település vonzaná a baleseteket, ugyanis tegnap délután is történt egy ütközés ebben a térségben, ami anyagi káros lett, de személyi sérülés nem történt.
Újabb baleset Vértesszőlősön
A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője kérdésünkre elmondta, hogy ma délelőtt Tata irányába haladt két autó. A vétkes Opel balra szeretett volna kanyarodni, ám az ott lévő buszöbölben egy Ford típusú kocsival ütközött. A Ford vétlen sofőrje könnyű sérüléseket szerzett.
Vértesszőlősön korábban is történt már baleset, egy nagyobb például éppen márciusban, amikor is villanyoszlopnak ütközött egy autó.
