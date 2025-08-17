Halálos baleset vasárnap hajnalban: forgalmi változások a helyszínelés idejére

Halálos balesettel indult a vasárnap hajnal. Gyalogos átjáróban gázolt halálra a vonat egy embert, aki a helyszínen életét vesztette. Rendkívüli közlekedési rend lépett érvénybe, amely szinte az egész Dunántúlt érinti. Pótlóbuszok is segítik a közlekedést. - közölte a mávinform

Halálos baleset a MÁV egyik legforgalmasabb vasútvonalán.

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Forgalmi változásokat vezetett be a baleset miatt MÁV

A baleset a 30a számú Budapest-Székesfehérvár vasútvonalon történt Agárdon a Camping utcai fénysorompós vasúti átjáróban. A forgalmi változások érintik szinte valamennyi Dunántúli és a Balatonra közlekedő járatot.