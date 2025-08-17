augusztus 17., vasárnap

Baleset

1 órája

Halálos baleset vasárnap hajnalban: forgalmi változások a helyszínelés idejére

Címkék#baleset hajnal#MÁV#vasútvonal

Halálos baleset történt vasárnap hajnalban. Vonat gázolt halálra egy gyalogost kora reggel, aki a helyszínen életét vesztette. A baleset miatt rendkívüli közlekedési rend van érvényben a Máv vasútvonalán.

Kemma.hu

Halálos balesettel indult a vasárnap hajnal.  Gyalogos átjáróban gázolt halálra a vonat egy embert, aki a helyszínen életét vesztette. Rendkívüli közlekedési rend lépett érvénybe, amely szinte az egész Dunántúlt érinti. Pótlóbuszok is segítik a közlekedést. - közölte a mávinform

baleset, vonat, máv
Halálos baleset a MÁV egyik legforgalmasabb vasútvonalán.
Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Forgalmi változásokat vezetett be a baleset miatt MÁV

A baleset a 30a számú Budapest-Székesfehérvár vasútvonalon történt Agárdon a Camping utcai fénysorompós vasúti átjáróban. A forgalmi változások érintik szinte valamennyi Dunántúli és a Balatonra közlekedő járatot.

  • A Göcsej és a Bakony IC-k csak Veszprém és Székesfehérvár között járnak.
  • A G43-as vonatok csak Kőbánya-Kispest és Gárdony között, a Z30-as vonatok csak a Déli pályaudvar és Kápolnásnyék között járnak.
  • A távolsági vonatok Kápolnásnyéken és Gárdonyban megállnak.
  • Gárdony és Székesfehérvár között pótlóbuszok is közlekednek.
  • A dél-balatoni és az észak-balatoni vonal IC vonatai helyjegy váltása nélkül vehetők igénybe.
  • Gárdony és Székesfehérvár között a Volán járatain a vasúti jegyek érvényesek.

 

 

