1 órája
Halálos baleset vasárnap hajnalban: forgalmi változások a helyszínelés idejére
Halálos baleset történt vasárnap hajnalban. Vonat gázolt halálra egy gyalogost kora reggel, aki a helyszínen életét vesztette. A baleset miatt rendkívüli közlekedési rend van érvényben a Máv vasútvonalán.
Halálos balesettel indult a vasárnap hajnal. Gyalogos átjáróban gázolt halálra a vonat egy embert, aki a helyszínen életét vesztette. Rendkívüli közlekedési rend lépett érvénybe, amely szinte az egész Dunántúlt érinti. Pótlóbuszok is segítik a közlekedést. - közölte a mávinform
Forgalmi változásokat vezetett be a baleset miatt MÁV
A baleset a 30a számú Budapest-Székesfehérvár vasútvonalon történt Agárdon a Camping utcai fénysorompós vasúti átjáróban. A forgalmi változások érintik szinte valamennyi Dunántúli és a Balatonra közlekedő járatot.
- A Göcsej és a Bakony IC-k csak Veszprém és Székesfehérvár között járnak.
- A G43-as vonatok csak Kőbánya-Kispest és Gárdony között, a Z30-as vonatok csak a Déli pályaudvar és Kápolnásnyék között járnak.
- A távolsági vonatok Kápolnásnyéken és Gárdonyban megállnak.
- Gárdony és Székesfehérvár között pótlóbuszok is közlekednek.
- A dél-balatoni és az észak-balatoni vonal IC vonatai helyjegy váltása nélkül vehetők igénybe.
- Gárdony és Székesfehérvár között a Volán járatain a vasúti jegyek érvényesek.
Teljes a káosz az M1-esen: a tegnapi 23 kilométernyi horror után ma is lépésben araszol a sor
Egy súlyos sérültet és egy fiatal fiút is kórházba szállítottak a 13-as főútról, itt a mentősök válasza