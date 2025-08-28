augusztus 28., csütörtök

Baleset Tatabányánál az M1-es autópályán: torlódik a forgalom

Baleset történt Tatabányánál az M1-es autópályán. Jelentős a torlódás.

Nagy Balázs

Nem könnyű nap van az M1-es autópályán ma. A reggeli baleset és a 12 kilométeres torlódás után a kora esti órákban baleset történt ismét. Tatabánya térségében a Hegyeshalom felé vezető oldalon történt a baj. A torlódás az 56-as kilométerkőnél csaknem 8 kilométeres. - írja az útinform.

Balesethez mentő is rohant
Baleset történt az M1-es autópűályán Tatabánya térségében.
Forrás:  24 Óra

Csütörtök reggel is baleset történt az M1-es autópályán

A csütörtöki nap balesettel indult az M1-es autópályán. A délelőtti órákban pedig 12 kilométeres torlódás alakult ki Komárom térségében munkavégzés miatt.

 

