Helyi közélet
1 órája
Baleset Tatabányánál az M1-es autópályán: torlódik a forgalom
Baleset történt Tatabányánál az M1-es autópályán. Jelentős a torlódás.
Nem könnyű nap van az M1-es autópályán ma. A reggeli baleset és a 12 kilométeres torlódás után a kora esti órákban baleset történt ismét. Tatabánya térségében a Hegyeshalom felé vezető oldalon történt a baj. A torlódás az 56-as kilométerkőnél csaknem 8 kilométeres. - írja az útinform.
Csütörtök reggel is baleset történt az M1-es autópályán
A csütörtöki nap balesettel indult az M1-es autópályán. A délelőtti órákban pedig 12 kilométeres torlódás alakult ki Komárom térségében munkavégzés miatt.
