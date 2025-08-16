augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

25°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rejtélyes baleset

1 órája

Rejtélyes buszbaleset: villanybusz csapódott a társasházba

Címkék#Lübeck#autóbusz#sofőr#épület

Különös buszbaleset történt szerdán. Egy menetrend szerint közlekedő autóbusz csapódott egy társasház falába. A buszon a baleset idején tíz utas tartózkodott.

Kemma.hu

Rejtélyes buszbaleset történt szerdán. Egy menetrend szerint közlekedő csuklós villanybusz csapódott egy társasház falának. Az autóbuszon tíz utas tartózkodott a baleset idején, akik közül kilencen könnyebb sérülést szenvedtek, köztük a 37 éves járművezető is, akiket a helyszíni ellátást követően kórházba szállítottak. - számolt be a hírről magyarbuszinfo oldal.

baleset
Rejtélyes baleset rázta meg Lübeck városát. Csuklós villanybusz csapódott a társasházba.
Forrás: HL-live

A villanybusz hirtelen irányíthatatlanná vált a sofőr szerint a baleset előtt

Az autóbusz vezetőjének beszámolója szerint a csuklós villanybusz Lübeckben egyszer csak felgyorsult magától, majd irányíthatatlanná vált, áttört egy közlekedési táblát, majd a szemközti épület falának csapódott. A baleset során a társas házban kilencen tartózkodtak, de közülük senki sem sérült meg. A baleset pontos körülményeit, valamint az autóbusz hirtelen gyorsulásának okát, vagyis hogy valóban így történt-e, közlekedésbiztonsági szakértő bevonásával vizsgálják. 

További információkat a magyarbuszinfo cikkéből tudhatnak meg.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu