Rejtélyes buszbaleset: villanybusz csapódott a társasházba

Rejtélyes buszbaleset történt szerdán. Egy menetrend szerint közlekedő csuklós villanybusz csapódott egy társasház falának. Az autóbuszon tíz utas tartózkodott a baleset idején, akik közül kilencen könnyebb sérülést szenvedtek, köztük a 37 éves járművezető is, akiket a helyszíni ellátást követően kórházba szállítottak. - számolt be a hírről magyarbuszinfo oldal.

Forrás: HL-live

A villanybusz hirtelen irányíthatatlanná vált a sofőr szerint a baleset előtt

Az autóbusz vezetőjének beszámolója szerint a csuklós villanybusz Lübeckben egyszer csak felgyorsult magától, majd irányíthatatlanná vált, áttört egy közlekedési táblát, majd a szemközti épület falának csapódott. A baleset során a társas házban kilencen tartózkodtak, de közülük senki sem sérült meg. A baleset pontos körülményeit, valamint az autóbusz hirtelen gyorsulásának okát, vagyis hogy valóban így történt-e, közlekedésbiztonsági szakértő bevonásával vizsgálják.

