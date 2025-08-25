Drámai baleset a Tátrában: 17 éves fiatalért aggódtak

A Magas-Tátra az egyik legkedveltebb kiránduló- és túracélpont a magyar turisták körében is. A festői csúcsok, völgyek és tavak sokakat vonzanak, ám a hegyekben rejlő szépség mellett mindig ott lapul a veszély is. A gyorsan változó időjárás, a meredek terep és a hirtelen lehűlés könnyen bajba sodorhatja a tapasztalt kirándulókat is. Az elmúlt hétvégén ismét bebizonyosodott, milyen kiszolgáltatottak lehetnek a túrázók a természet erejének - egy fiatal fiú szenvedett balesetet.

A hegyimentők gyalogosan, hordágyon viszik le a balesetet szenvedett fiatalt a Magas-Tátrában

Forrás: tvnoviny.sk

Baleset a Magas-Tátrában

Az éjszakai lehűlés és az időjárás hirtelen változása megnehezítette a hegyimentők munkáját a hétvégén a Kriván alatt. Egy 17 éves fiút kellett kimenteni, miután szerencsétlenül lezuhant, hátfájdalmakra panaszkodott, és a mentők belső sérülés gyanúját sem zárták ki.

A rossz látási viszonyok és az erős szél miatt a helikopter nem tudott a helyszínre érkezni. A hegyimentők ezért a fiatal ellátása után vállukon vitték le egy biztonságosabb pontra. Körülbelül 400 méter megtétele után csatlakozni tudtak hozzájuk a légi mentők kollégái is.

Juraj Janko, a Magas-Tátrai Hegyimentő Szolgálat vezetője elmondta, hogy az időjárás jelentősen meghosszabbítja a mentések idejét, miközben a hidegben a sérült állapota gyorsan romolhat. Körülbelül 400 métert tettek meg gyalogosan, mire a légi mentők kollégái csatlakozni tudtak hozzájuk. Ráadásul közben egy másik segélyhívás is érkezett a Krivánról. Egy ott rekedt turistának végül egyedül kellett leereszkednie a hegyről, a diszpécser utasításai alapján.

A mentők figyelmeztetnek: a hegyekben már érezhető a közelgő ősz. 1800 méter felett mintegy öt centiméter friss hó hullott, az éjszakák és reggelek hidegek, és sokkal hamarabb sötétedik. A turistáknak ezért ajánlott meleg ruhát, sapkát és kesztyűt is vinniük magukkal. A hegyimentők hangsúlyozták: a segítség nem mindig érkezik azonnal, míg a kihűlés akár percek alatt is bekövetkezhet, ahogy azt olvasható a noviny.sk oldalán.

Hegyi balesetek az elmúlt időszakban