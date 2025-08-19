1 órája
Baleset bénítja az M1-es autópálya ezen szakaszát: kerüld el ha tudod
Kedden ismét érdemes elkerülni ezt az útszakaszt. Újabb baleset és több kilóméteres torlódás az M1-es autópályán.
A hétfői hatósági útzárhoz hasonlóan, valamint a tatabányai baleset után, ahova mentőhelikoptert is riasztottak, nem indult jól a kedd reggel sem az M1-es autópályán. Baleset történt Lébény térségében - közölte az útinform.
Baleset történt Lébénynél az M1-es autópályán
Baleset történt az M1-es autópályán a 140-es kilométernél Lébény térségében. Két személygépkocsi ütközött. A belső sávot lezárták. A torlódás elérte a 8 kilométert - közölte az útinform.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint két személyautó ütközött össze. A győri hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. A sztráda érintett szakaszán egy sávon halad a forgalom.
Hétfőn hatósági útzár volt az M1-es autópályán. A délutáni órákban baleset történt Tatabánya térségében, ahova mentőhelikoptert is riasztottak.
