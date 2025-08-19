Sok gyík megy 100 métert 30-cal" - olvasónk megfejtette a szőlősi balesetek okát

Egy újabb baleset robbantotta be a kommentcunamit amikor a Facebook-oldalunkon megosztottuk a hírt egy újabb vértesszőlősi ütközésről, olvasóink nem hagyták szó nélkül a történteket. A kommentekből kiderült, hogy a lakók szerint régóta elviselhetetlen a forgalom, és senki nem tesz semmit a változásért.

A kommentelők szerint nem csoda, hogy sorra történnek a balesetek: a Vértesszőlősön áthaladó forgalom napról napra kaotikusabb

Forrás: Beküldött

Előre borítékolható volt a baleset?

A bejegyzés alatt záporozni kezdtek a vélemények, amelyekből jól látszik: sokak számára egyáltalán nem meglepő, hogy újabb karambol történt a településen. Egy hozzászóló azt írta:

Minden nap arra közlekedek, és csodálkozom, hogy nincs állandóan baleset…

Mások szerint a figyelmetlenség és a szabályszegés szinte mindennapos. Volt, aki konkrét példával érzékeltette a helyzetet: