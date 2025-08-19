augusztus 19., kedd

Sok gyík megy 100 métert 30-cal" - olvasónk megfejtette a szőlősi balesetek okát

Címkék#vélemény#kommentcunami#forgalom#balesetek#autópálya#Vértesszőlős

Újra baleset történt Vértesszőlősön, és a posztunk alatt elszabadultak az indulatok. A legutóbbi baleset kapcsán záporoztak a vélemények, és ezekből világosan kirajzolódik: régóta érlelődik a feszültség.

Kemma.hu

Egy újabb baleset robbantotta be a kommentcunamit amikor a Facebook-oldalunkon megosztottuk a hírt egy újabb vértesszőlősi ütközésről, olvasóink nem hagyták szó nélkül a történteket. A kommentekből kiderült, hogy a lakók szerint régóta elviselhetetlen a forgalom, és senki nem tesz semmit a változásért.

baleset, Vértesszőlős,komment
A kommentelők szerint nem csoda, hogy sorra történnek a balesetek: a Vértesszőlősön áthaladó forgalom napról napra kaotikusabb
Forrás: Beküldött

Előre borítékolható volt a baleset?

A bejegyzés alatt záporozni kezdtek a vélemények, amelyekből jól látszik: sokak számára egyáltalán nem meglepő, hogy újabb karambol történt a településen. Egy hozzászóló azt írta:

Minden nap arra közlekedek, és csodálkozom, hogy nincs állandóan baleset…

Mások szerint a figyelmetlenség és a szabályszegés szinte mindennapos. Volt, aki konkrét példával érzékeltette a helyzetet:

A házunkból kijövet háromszor is majdnem elütöttek, mert csak jobbra néznek, balra már nem!

A lakók szerint a falu nem bír el ennyi autót

Többen a megnövekedett forgalmat teszik felelőssé a sorozatos balesetekért. Sokan úgy látják, hogy a fizetős M1-es autópálya miatt rengetegen inkább a falun keresztül mennek:

Ha nem lenne fizetős Tata és Tatabánya között, nem lenne ekkora dugó Vértesszőlősön

 – írta egy kommentelő.

A forgalmi gondokat pedig nem csak a siető sofőrök, de a túl lassan haladók is súlyosbítják:

...sok gyík megy 100 métert 30-cal, vagy lassabban a 40-es szakaszon, mert gyalogolni az derogál, a mögötte lévők pedig türelmetlenek, mert ez a Tata–Vértesszőlős–Tatabánya szakasz egy katasztrófa.

Megoldás? Van ötlet – de akarat kellene hozzá

A kommentelők nem csak panaszkodtak: többen javaslatokat is megfogalmaztak. Elhangzott, hogy kamerákat kellene telepíteni, szigorúbban ellenőrizni a sebességet, és büntetni a szabályszegőket.

Egy hozzászóló felidézett egy korábban tervezett elkerülő utat is:

A vasút és a házak kertje között volt út tervezve. Miért nem készült el?

 

