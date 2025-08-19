35 perce
Sok gyík megy 100 métert 30-cal" - olvasónk megfejtette a szőlősi balesetek okát
Újra baleset történt Vértesszőlősön, és a posztunk alatt elszabadultak az indulatok. A legutóbbi baleset kapcsán záporoztak a vélemények, és ezekből világosan kirajzolódik: régóta érlelődik a feszültség.
Egy újabb baleset robbantotta be a kommentcunamit amikor a Facebook-oldalunkon megosztottuk a hírt egy újabb vértesszőlősi ütközésről, olvasóink nem hagyták szó nélkül a történteket. A kommentekből kiderült, hogy a lakók szerint régóta elviselhetetlen a forgalom, és senki nem tesz semmit a változásért.
Előre borítékolható volt a baleset?
A bejegyzés alatt záporozni kezdtek a vélemények, amelyekből jól látszik: sokak számára egyáltalán nem meglepő, hogy újabb karambol történt a településen. Egy hozzászóló azt írta:
Minden nap arra közlekedek, és csodálkozom, hogy nincs állandóan baleset…
Mások szerint a figyelmetlenség és a szabályszegés szinte mindennapos. Volt, aki konkrét példával érzékeltette a helyzetet:
A házunkból kijövet háromszor is majdnem elütöttek, mert csak jobbra néznek, balra már nem!
Újabb autós ütközés VértesszőlősönÚjabb baleset Vértesszőlősön.
A lakók szerint a falu nem bír el ennyi autót
Többen a megnövekedett forgalmat teszik felelőssé a sorozatos balesetekért. Sokan úgy látják, hogy a fizetős M1-es autópálya miatt rengetegen inkább a falun keresztül mennek:
Ha nem lenne fizetős Tata és Tatabánya között, nem lenne ekkora dugó Vértesszőlősön
– írta egy kommentelő.
A forgalmi gondokat pedig nem csak a siető sofőrök, de a túl lassan haladók is súlyosbítják:
...sok gyík megy 100 métert 30-cal, vagy lassabban a 40-es szakaszon, mert gyalogolni az derogál, a mögötte lévők pedig türelmetlenek, mert ez a Tata–Vértesszőlős–Tatabánya szakasz egy katasztrófa.
Megoldás? Van ötlet – de akarat kellene hozzá
A kommentelők nem csak panaszkodtak: többen javaslatokat is megfogalmaztak. Elhangzott, hogy kamerákat kellene telepíteni, szigorúbban ellenőrizni a sebességet, és büntetni a szabályszegőket.
Egy hozzászóló felidézett egy korábban tervezett elkerülő utat is:
A vasút és a házak kertje között volt út tervezve. Miért nem készült el?