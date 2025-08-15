Dráma: videón a lángoló turistabusz

Autóbusz kapott lángra és gyulladt ki csütörtökön a kora esti órákban az M0-s és M7-es autópályák találkozásánál. A bajba került autóbuszon kilenc gyermek és tizenöt felnőtt utazott. A baleset helyszínére a törökbálinti, az érdi hivatásos és a budaörsi önkéntes tűzoltók érkeztek a lángok megfékezésére. A tűzoltók több vízsugárral oltották a szerencsétlenül járt buszt. - számolt be közösségi oldalán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Az autóbusz teljes terjedelmében kiégett. Az utasok közül mindenki épségben elhagyta a járművet, senki sem sérült meg. A tűzoltók a lángokat eloltották, a felhevült fém alkatrészeket visszahűtötték, majd átvizsgálták a kiégett autóbuszt. - közölte a Katasztrófavédelem