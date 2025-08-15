26 perce
Dráma: videón a lángoló turistabusz
Az autóbuszon tizenöt felnőtt és kilenc gyermek utazott. Az M0-s és M1-es autópályák találkozásánál történt a baj. A baleset helyszínére több városból érkeztek tűzoltók.
Autóbusz kapott lángra és gyulladt ki csütörtökön a kora esti órákban az M0-s és M7-es autópályák találkozásánál. A bajba került autóbuszon kilenc gyermek és tizenöt felnőtt utazott. A baleset helyszínére a törökbálinti, az érdi hivatásos és a budaörsi önkéntes tűzoltók érkeztek a lángok megfékezésére. A tűzoltók több vízsugárral oltották a szerencsétlenül járt buszt. - számolt be közösségi oldalán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Teljes egészében leégett az autóbusz a balesetben
Az autóbusz teljes terjedelmében kiégett. Az utasok közül mindenki épségben elhagyta a járművet, senki sem sérült meg. A tűzoltók a lángokat eloltották, a felhevült fém alkatrészeket visszahűtötték, majd átvizsgálták a kiégett autóbuszt. - közölte a Katasztrófavédelem
