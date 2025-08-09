56 perce
Drámai pillanatok: ipari kéménybe esett, tűzoltók siettek a helyszínre
Nem mindennapi esethez riasztották pénteken a tatabányai hivatásos tűzoltókat. A baleset egy ipari kéményben történt Tatabányán.
Különleges esethez riasztották a tatabányai hivatásos tűzoltókat szerdán. A baleset Tatabányán egy 15 méter magas ipari kéményben történt. A katasztrófavédelem munkatársai mentőkötéllel, illetve hálóval siettek a kéményhez. -írja a katasztrófavédelem
A helyszínre érkeztek a Duna-Ipoly Nemzeti Park szakemberei is a baleset miatt
A Duna-Ipoly Nemzeti park szakemberei is a helyszínre siettek, ugyanis egy gólya esett bele a 15 méter magas ipari kéménybe. A madárnak nem esett baja szerencsére, a katasztrófavédelem szakemberei kiemelték a kéményből, többször megmosták a testét, majd a nemzeti park munkatársai további vizsgálatokra elszállították.
A katasztrófavédelem beszámolója ide kattintva nézhető meg.
