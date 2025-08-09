Drámai pillanatok: ipari kéménybe esett, tűzoltók siettek a helyszínre

Különleges esethez riasztották a tatabányai hivatásos tűzoltókat szerdán. A baleset Tatabányán egy 15 méter magas ipari kéményben történt. A katasztrófavédelem munkatársai mentőkötéllel, illetve hálóval siettek a kéményhez. -írja a katasztrófavédelem

Drámai baleset Tatabányán. Tűzoltók mentettek az ipari kéményből

Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A helyszínre érkeztek a Duna-Ipoly Nemzeti Park szakemberei is a baleset miatt

A Duna-Ipoly Nemzeti park szakemberei is a helyszínre siettek, ugyanis egy gólya esett bele a 15 méter magas ipari kéménybe. A madárnak nem esett baja szerencsére, a katasztrófavédelem szakemberei kiemelték a kéményből, többször megmosták a testét, majd a nemzeti park munkatársai további vizsgálatokra elszállították.

