1 órája

Drámai pillanatok: ipari kéménybe esett, tűzoltók siettek a helyszínre

Címkék#Tatabánya#Duna-Ipoly Nemzeti Park#baj#kémény

Nem mindennapi esethez riasztották pénteken a tatabányai hivatásos tűzoltókat. A baleset egy ipari kéményben történt Tatabányán.

Kemma.hu

Különleges esethez riasztották a tatabányai hivatásos tűzoltókat szerdán. A baleset Tatabányán egy 15 méter magas ipari kéményben történt. A katasztrófavédelem munkatársai mentőkötéllel, illetve hálóval siettek a kéményhez. -írja a katasztrófavédelem

tűzoltó, baleset
Drámai baleset Tatabányán. Tűzoltók mentettek az ipari kéményből
Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A helyszínre érkeztek a Duna-Ipoly Nemzeti Park szakemberei is a baleset miatt

A Duna-Ipoly Nemzeti park szakemberei is a helyszínre siettek, ugyanis egy gólya esett bele a 15 méter magas ipari kéménybe. A madárnak nem esett baja szerencsére, a katasztrófavédelem szakemberei kiemelték a kéményből, többször megmosták a testét, majd a nemzeti park munkatársai további vizsgálatokra elszállították.

A katasztrófavédelem beszámolója ide kattintva nézhető meg.

 

 

