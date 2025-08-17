augusztus 17., vasárnap

Tragédia

3 órája

Tragédia az udvaron: apja gázolta halálra a kisgyermeket

Címkék#halál#kisgyerek#apa#baleset

Drámai pillanatok az udvaron. Saját apja gázolta halálra a mindössze két és fél éves kisfiút a családi ház udvarán. Mentőhelikoptert riasztottak a baleset helyszínére.

Kemma.hu

Drámai pillanatok egy családi ház udvarán. Saját apja gázolta halálra véletlenül a két és fél éves kisgyermeket. A balesethez mentőhelikoptert is riasztottak. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a kiérkező mentők a kisgyermeket eszméletlen állapotban találtak meg, de még életben volt. - írja a borsonline

baleset, mentőhelikopter, mentő
Drámai pillanatok. Kisgyermeket gázoltak halálra a családi ház udvarán.
Forrás: Országos Mentőszolgálat/Facebook

A baleset következtében a kisgyermek életét vesztette

A baleset Erdélyben, a Beszterce-Naszód megyei Újradna (Șanț) településen történt. Mentőhelikoptert is riasztottak, amely megérkezett az egészségügyi személyzettel a fedélzetén, ám a kisfiú állapotát a földi és légi egységek közös erőfeszítései ellenére sem sikerült stabilizálni. Az orvosok kénytelenek voltak megállapítani a halál beálltát. A rendőrség nyomozást indított a tragikus baleset körülményeinek tisztázására. - írja a maszol alapján a borsonline

 

