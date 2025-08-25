Egymást érték a balesetek, pici babát sirat az ország

Az M1-es autópályán sosincs nyugalom, most is számos baleset borzolta a kedélyeket, és ezen a múlt héten Alsógallán sem volt. Tragédiák sorozata történt a napokban: egy apa saját gyermekét gázolta el és egy kéthetes kisbabát holtan találtak. Édesanyját gyanúsítják a megölésével. A legolvasottabb hírek közé a sorstragédiák mellett pozitívabb események is bekerültek, így például az, hogy kik kaptak állami kitüntetéseket augusztus 20 alkalmából.

Csecsemőgyilkosság áldozata lett az eltűnt Zalánk, egymást érték a baleset az M1-esen

Forrás: police.hu/Shutterstock Kemma montázs

A baleseti hírek és egy tragédia indította meg olvasóinkat