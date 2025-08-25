augusztus 25., hétfő

Összefoglaló

54 perce

Egymást érték a balesetek, pici babát sirat az ország

Címkék#heti top10#holttest#betörés#M1-es autópálya#összefoglaló#eltűnt gyerek#baleset

Ismét összegyűjtöttük az előző hét azon híreit, amelyen leginkább érdekelték, megindították olvasóinkat. A megdöbbntő alsógallai betörési kísérlet mellett az M1-es autópálya balesetei tartották izgalomban az embereket, az egész országot pedig a két hetes kisbaba eltűnése és megölése rázta meg.

Kemma.hu

Az M1-es autópályán sosincs nyugalom, most is számos baleset borzolta a kedélyeket, és ezen a múlt héten Alsógallán sem volt. Tragédiák sorozata történt a napokban: egy apa saját gyermekét gázolta el és egy kéthetes kisbabát holtan találtak. Édesanyját gyanúsítják a megölésével. A legolvasottabb hírek közé a sorstragédiák mellett pozitívabb események is bekerültek, így például az, hogy kik kaptak állami kitüntetéseket augusztus 20 alkalmából. 

Baleset baleset hátán, pici babát sirat az ország
Csecsemőgyilkosság áldozata lett az eltűnt Zalánk, egymást érték a baleset az M1-esen
Forrás: police.hu/Shutterstock Kemma montázs

A baleseti hírek és egy tragédia indította meg olvasóinkat

Egyre több a baleset az M1-esen

 

Újabb megdöbbentő betörési kísérlet történt

Ritka lehetőség Tatán

Koreai gyilkost keresnk

Több százan mondták el, mit nem szeretnek Tatabányában

Teljes a kihaltság

Kéthetes kisbaba tragédiája rázta meg az országot

Mentőket kellett riasztani a tatabányai strandhoz

Itt a legújabb válasz a tatabányai parkolási káoszra

Augusztus 20-a alkalmából több szaktárcánál is kitüntették a legelhivatottabb szakembereket

 

