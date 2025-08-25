54 perce
Egymást érték a balesetek, pici babát sirat az ország
Ismét összegyűjtöttük az előző hét azon híreit, amelyen leginkább érdekelték, megindították olvasóinkat. A megdöbbntő alsógallai betörési kísérlet mellett az M1-es autópálya balesetei tartották izgalomban az embereket, az egész országot pedig a két hetes kisbaba eltűnése és megölése rázta meg.
Az M1-es autópályán sosincs nyugalom, most is számos baleset borzolta a kedélyeket, és ezen a múlt héten Alsógallán sem volt. Tragédiák sorozata történt a napokban: egy apa saját gyermekét gázolta el és egy kéthetes kisbabát holtan találtak. Édesanyját gyanúsítják a megölésével. A legolvasottabb hírek közé a sorstragédiák mellett pozitívabb események is bekerültek, így például az, hogy kik kaptak állami kitüntetéseket augusztus 20 alkalmából.
A baleseti hírek és egy tragédia indította meg olvasóinkat
Egyre több a baleset az M1-esen
Baleseti rekord az M1-esen?! Elképesztő mennyiségű karambol történt
Újabb megdöbbentő betörési kísérlet történt
Vége a nyugalomnak Tatabányán? Elképesztő betörési kísérlet borzolja a kedélyeket a városbanMutatjuk, hogyan akartak betörni az egyik házba.
Ritka lehetőség Tatán
Koreai gyilkost keresnk
Magyarországon ölt, világszerte keresik ezt a koreai férfit
Több százan mondták el, mit nem szeretnek Tatabányában
10 dolog, amit minden tatabányai utál a városban - már mindenkinek elege van!
Teljes a kihaltság
Szellemváros lett Tatabánya?! Kőkemény jelentések az unalom fővárosából
Kéthetes kisbaba tragédiája rázta meg az országot
Szörnyű hír terjed: holtan találták meg a Nagydorogról eltűnt csecsemőt
Friss infók a rendőrségtől: őt gyanúsítják a nagydorogi csecsemőgyilkossággalCsecsemőgyilkosság ügyében a rendőrség közölte: a nagydorogi anya a gyanúsított.
Mentőket kellett riasztani a tatabányai strandhoz
Megrázó percek a tatabányai fürdőben, rosszul lett és elmerült egy strandoló
Itt a legújabb válasz a tatabányai parkolási káoszra
Parkolás Tatabányán: Törvényellenes és felelőtlen döntések
Augusztus 20-a alkalmából több szaktárcánál is kitüntették a legelhivatottabb szakembereket
Rájuk lehet büszke Komárom-Esztergom vármegye: őket díjazták az állami ünnep alkalmából