Közlekedés

24 perce

Torlódik az autópálya, rengetegen indultak útnak a Balaton felé

Ezen a hétvégén is rengetegen indultak útnak. Az egyik legnépszerűbb úticél a Balaton. Ismét torlódnak a magyar tenger felé vezető utak.

Kemma.hu

Ezen a hétvégén ismét sokan indultak útnak a Balaton felé. Torlódnak az erre felé vezető utak. Most a nyár egyik legforgalmasabb autópálya szakaszán torlódik a forgalom. - közölte az útinform

Torlódik az autópálya a Balaton felé.
Forrás:  24 Óra

Torlódik az M7-es autópálya a Balaton felé

Telítettek a sávok a főváros felől a Balaton felé vezető oldalon az M7-es autópályán. Törökbálint és Martonvásár között lassulásra, szakaszos torlódásra kell számítani. - írja az útinform

Az M1-es autópályán balesettel indult a hétvége. 

 

