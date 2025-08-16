Közlekedés
1 órája
Torlódik az autópálya, rengetegen indultak útnak a Balaton felé
Ezen a hétvégén is rengetegen indultak útnak. Az egyik legnépszerűbb úticél a Balaton. Ismét torlódnak a magyar tenger felé vezető utak.
Ezen a hétvégén ismét sokan indultak útnak a Balaton felé. Torlódnak az erre felé vezető utak. Most a nyár egyik legforgalmasabb autópálya szakaszán torlódik a forgalom. - közölte az útinform
Torlódik az M7-es autópálya a Balaton felé
Telítettek a sávok a főváros felől a Balaton felé vezető oldalon az M7-es autópályán. Törökbálint és Martonvásár között lassulásra, szakaszos torlódásra kell számítani. - írja az útinform
Az M1-es autópályán balesettel indult a hétvége.
