1 órája
Lélegzetelállító látvány a Balaton felett: ezt Neked is látnod kell
Lélegzetelállító látvány a Balaton felett. A magyar "tenger" önmagában is páratlan szépséggel bír, de ez most mindent felül ír. Nem mindennapi ami történt szombaton este a Balaton felett.
A Balaton közkedvelt úticél szerta a világban. Káprázatos vízszíne, megannyi programlehetősége páratlan Közép-Európában, de a világban is. A hétvégén különleges esemény történt a tó felett, amely mindenkit ámulatba ejtett. A veol.hu is a helyszínen volt és megörökítette a lélegzetelállító látványt a tó felett. Az óriási telihold vérnarancsként izzott a Balaton felett.
A lélegzetelállító látványról a Balaton felett galéria is készült
A veol.hu galériája a teliholdról a Balaton felett ide kattintva nézhető meg.
