augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

31°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eszméletlen látvány

1 órája

Lélegzetelállító látvány a Balaton felett: ezt Neked is látnod kell

Címkék#Balaton#telihold#látvány

Lélegzetelállító látvány a Balaton felett. A magyar "tenger" önmagában is páratlan szépséggel bír, de ez most mindent felül ír. Nem mindennapi ami történt szombaton este a Balaton felett.

Nagy Balázs

A Balaton közkedvelt úticél szerta a világban. Káprázatos vízszíne, megannyi programlehetősége páratlan Közép-Európában, de a világban is. A hétvégén különleges esemény történt a tó felett, amely mindenkit ámulatba ejtett. A veol.hu is a helyszínen volt és megörökítette a lélegzetelállító látványt a tó felett. Az óriási telihold vérnarancsként izzott a Balaton felett.

telihold, balaton
Káprázatos látvány a Balaton felett.
Fotó: Fülöp Ildikó / Forrás: Veol.hu

A lélegzetelállító látványról a Balaton felett galéria is készült

A veol.hu galériája a teliholdról a Balaton felett ide kattintva nézhető meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu