Lélegzetelállító látvány a Balaton felett: ezt Neked is látnod kell

A Balaton közkedvelt úticél szerta a világban. Káprázatos vízszíne, megannyi programlehetősége páratlan Közép-Európában, de a világban is. A hétvégén különleges esemény történt a tó felett, amely mindenkit ámulatba ejtett. A veol.hu is a helyszínen volt és megörökítette a lélegzetelállító látványt a tó felett. Az óriási telihold vérnarancsként izzott a Balaton felett.

Káprázatos látvány a Balaton felett.

Fotó: Fülöp Ildikó / Forrás: Veol.hu

A lélegzetelállító látványról a Balaton felett galéria is készült

