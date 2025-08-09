Így startolt el az idei Balaton-átúszás, videón a rajt

Reggel hét órakor elrajtolt Európa legnagyobb nyíltvízi úszóeseménye, a 43. Lidl Balaton-átúszás. Az idén kétszer is elhalasztott rendezvényre ezúttal kivételes módon még a helyszínen is lehet nevezni, a szervezők több mint tízezer résztvevőre számítanak Révfülöpön és Balatonbogláron.

Hatalmas a nyüzsgés a Balaton-parton, tízezrek érkeztek a hétvégi sporteseményre. A Balaton-átúszás idén kétszeri halasztás után rajtolt el, és még a helyszínen is lehet nevezni Európa legnagyobb nyíltvízi úszóversenyére.

Forrás: balaton-atuszas.hu

Az első úszók valamivel hét óra után vetették magukat a habok közé, a rajt egészen délig tartott.

Elstartolt a Balaton-átúszás

A klasszikus, 5,2 kilométeres távot Révfülöp és Balatonboglár között teljesítik – úszva vagy SUP-pal –, a féltáv indulói pedig a déli partról rajtolnak és oda is érkeznek vissza. A korábbi halasztások miatt sokan az utolsó pillanatban döntöttek a részvétel mellett, így a partokon most hatalmas a nyüzsgés.

A napot a profi úszók kezdték: a nyílt vízi utánpótlás-válogatott tagjai nagy tempóban szelték a vizet, számukra ez remek edzés és egy kis versengés is. Őket követik azok, akiknél nem a gyorsaság, hanem az élmény és a Balaton különleges hangulata a legfontosabb.

A Balaton-átúszás pályacsúcsát a férfiaknál az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf tartja, aki 2020-ban 57 perc alatt teljesítette a távot. A nőknél Risztov Éva, szintén olimpiai bajnok, 2016-ban állította fel a rekordot 60 perc 58 másodperccel.

