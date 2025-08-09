Képeken az idei Balaton-átúszás

Több mint tízezren csobbantak a Balatonba a nyár legnagyobb tömegsporteseményén. A Balaton-átúszás idén kétszer is el kellett halasztani az időjárás miatt, így a várakozás most még nagyobb volt a szokásosnál.

Több ezer bátor résztvevő idén is teljesítette a népszerű Balaton-átúszás távját

Forrás: veol.hu

Európa legnagyobb nyíltvízi úszóversenye szombaton végre zöld utat kapott.

Színes mezőny a Balaton-átúszáson

A résztvevők Révfülöpről indulva Balatonboglárig teljesítették az 5,2 kilométeres klasszikus távot, de fél távra és SUP-os átkelésre is volt lehetőség. A mezőny elején a profi úszók diktálták a tempót, utánuk viszont a hobbiúszóké volt a Balaton: akadt, aki uszonnyal, más pedig matyó népviseletben kelt át a tavon.

A 43. Lidl Balaton-átúszáson leggyorsabb idén Barabás Imre lett, aki címvédőként egy óra két perc alatt ért célba. A pályacsúcs továbbra is Rasovszky Kristóf (57 perc, 2020) és Risztov Éva (1:00:58, 2016) nevéhez fűződik. A Balaton-átúszásról további fotók és videók a veol.hu-n.