1 órája
Három a magyar igazság: zöld utat kapott a Balaton-átúszás
Idén nem volt könnyű dolga sem a szervezőknek, sem a résztvevőknek. A Balaton-átúszás kétszeri halasztás után most végre zöld utat kapott.
Az idei nyár nem kímélte a tömegsport szerelmeseit: a Balaton-átúszás körül is jó ideje bizonytalanság uralkodik. A résztvevők és szervezők most abban bíznak, hogy végre sikerül megtartani az eseményt.
Augusztus 9-én jöhet a Balaton-átúszás
Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, a 43. Lidl Balaton-átúszást korábban kétszer is el kellett halasztani a kedvezőtlen időjárás miatt: előbb július végén, majd augusztus elején maradt el a rendezvény. Most úgy tűnik, harmadszorra már nem lesz akadálya: a szervezők hivatalosan is megerősítették a szombati időpontot.
Ideális idő és új nevezők
Az előrejelzések alapján a szél gyenge marad, a víz hőmérséklete 23–24 fok körül alakul, a levegőé pedig akár 33 fok is lehet. A korábbi halasztások miatt több résztvevő visszalépett, így ismét lehet nevezni, péntek délután négy óráig – írja a veol.hu oldala.
A teljes cikket ide kattintva tekintetik meg.