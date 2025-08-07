Három a magyar igazság: zöld utat kapott a Balaton-átúszás

Az idei nyár nem kímélte a tömegsport szerelmeseit: a Balaton-átúszás körül is jó ideje bizonytalanság uralkodik. A résztvevők és szervezők most abban bíznak, hogy végre sikerül megtartani az eseményt.

Ezrek készülnek a hétvégi Balaton-átúszásra, amelyet végre megrendezhetnek

Fotó: andras_csontos / Forrás: Shutterstock

Augusztus 9-én jöhet a Balaton-átúszás

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, a 43. Lidl Balaton-átúszást korábban kétszer is el kellett halasztani a kedvezőtlen időjárás miatt: előbb július végén, majd augusztus elején maradt el a rendezvény. Most úgy tűnik, harmadszorra már nem lesz akadálya: a szervezők hivatalosan is megerősítették a szombati időpontot.

Ideális idő és új nevezők

Az előrejelzések alapján a szél gyenge marad, a víz hőmérséklete 23–24 fok körül alakul, a levegőé pedig akár 33 fok is lehet. A korábbi halasztások miatt több résztvevő visszalépett, így ismét lehet nevezni, péntek délután négy óráig – írja a veol.hu oldala.

