1 órája
Újra van víz a 253 éves bakonyaljai tölgy alatt +GALÉRIA
Lehet itt akármilyen forróság, aszály, a vérteskethelyi tó nem szárad ki. A bakonyaljai tölgy alatt lévő tó három évvel ezelőtt egyszer már kiszáradt, most azonban újjászületett.
A bakonyaljai tölgy láthatott már szerelmeket, szakításokat, ordításokat, béküléseket, boldogságot és bánatot is. Három évvel ezelőtt a lábánál lévő tó elapadt, most újra kilátogattunk és örömmel vettük észre, hogy a nagy szárazság ellenére újra életre kelt.
A bakonyaljai tölgy sok mindent látott
A több, mint 250 éve álló kocsányos tölgy mindent láthatott már Vérteskethely életében. Három évvel ezelőtt például azt is átélte, hogy kiszáradt a lábánál fekvő tavacska, a 2022-es évben Európa legkeményebb nyarát jegyezték fel. Bár azóta sok minden lefolyt a Dunán és Magyarország éghajlata is kezd mediterrán jelleget ölteni, mégis újra van víz a vérteskethelyi tóban. Az egyre nagyobb nyári forróságok miatt például már a pálma is vígan megél kis hazánkban.
Ezzel ellentétben az egyik tatabányai tavat a kiszáradás fenyegeti, amint arról portálunk is beszámolt.
GALÉRIA: Kiszáradt bakonyaljai tölgy tavacskája Vérteskethelyen? (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
Szomorú látvány: kiszáradt a 250 éves bakonyaljai tölgy tavacskája