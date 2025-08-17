augusztus 17., vasárnap

Élet

1 órája

Újra van víz a 253 éves bakonyaljai tölgy alatt +GALÉRIA

#vérteskethelyi#bakonyaljai tölgy#Magyarország

Lehet itt akármilyen forróság, aszály, a vérteskethelyi tó nem szárad ki. A bakonyaljai tölgy alatt lévő tó három évvel ezelőtt egyszer már kiszáradt, most azonban újjászületett.

Kemma.hu

A bakonyaljai tölgy láthatott már szerelmeket, szakításokat, ordításokat, béküléseket, boldogságot és bánatot is. Három évvel ezelőtt a lábánál lévő tó elapadt, most újra kilátogattunk és örömmel vettük észre, hogy a nagy szárazság ellenére újra életre kelt.

Kiszáradt bakonyaljai tölgy tavacskája Vérteskethelyen?
Újra van víz a bakonyaljai tölgy alatt, a három évvel ezelőtti kiszáradás úgy tűnik, nem volt végleges
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A bakonyaljai tölgy sok mindent látott

A több, mint 250 éve álló kocsányos tölgy mindent láthatott már Vérteskethely életében. Három évvel ezelőtt például azt is átélte, hogy kiszáradt a lábánál fekvő tavacska, a 2022-es évben Európa legkeményebb nyarát jegyezték fel. Bár azóta sok minden lefolyt a Dunán és Magyarország éghajlata is kezd mediterrán jelleget ölteni, mégis újra van víz a vérteskethelyi tóban. Az egyre nagyobb nyári forróságok miatt például már a pálma is vígan megél kis hazánkban. 

Ezzel ellentétben az egyik tatabányai tavat a kiszáradás fenyegeti, amint arról portálunk is beszámolt.

GALÉRIA: Kiszáradt bakonyaljai tölgy tavacskája Vérteskethelyen? (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

 

 

 

