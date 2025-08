Ázsia Expressz 2025 – Sztárok és drámák kíméletlen túlélőversenyén

Az Ázsia Expressz hatodik évadában a TV2 egy új sztárválogatottal indul Malajzia és Indonézia forró, egzotikus tájaira. A versenyzők között énekesek, színészek, sportolók és influenszerek találhatók, akiknek nemcsak a fizikai távolságokkal, hanem a mentális terheléssel is meg kell birkózniuk. A műsort idén is Ördög Nóra vezeti, aki korábban is aktív résztvevője volt a produkciónak – írja az Origo.

Az Ázsia Expressz 2025 szereplői Malajziában és Indonéziában – sztárpárok a kíméletlen kihívások között

Forrás: tv2

Az Ázsia Expressz 2025-ben a versenyzők Malajzia és Indonézia távoli, egzotikus vidékein bizonyíthatnak. A helyszínek nemcsak a fizikai erőnlétet, hanem a mentális állóképességet is próbára teszik, hiszen a forró éghajlat, a nagy távolságok és a szigorú feladatok rendkívül megterhelők. Katona Andor kreatív producer elmondta, hogy a forgatás során Malajzia mellett Bali szigetén is próbára tették a versenyzőket. A producer kiemelte, hogy a versenyzők nincsenek elkényeztetve: a párosok telefon, pénz és komfort nélküli körülmények között versenyeznek – áll a TV2 közleményében.

A TV2 valóságshow-ja nem csupán egzotikus utazás, hanem kőkemény túlélőverseny: a 2025-ös évadban a párosok Malajzia és Indonézia vidékein – köztük Balin – próbálják legyőzni saját határaikat. A versenyzők nem kapnak pénzt, mobiltelefont vagy kényelmes szállást: a túlélésért való küzdelem a műsor alapja. A show minden hétköznap képernyőre kerül a premier után, és a nyertes páros 20 millió forintos fődíjjal távozik.

A versenyzőket március 31-én mutatta be a TV2 nyilvánosan a repülőtéren, mielőtt elindultak volna a forgatás helyszínére, amiről korábbi cikkünkben tájékoztattuk az olvasókat.