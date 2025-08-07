augusztus 7., csütörtök

„Ez már nem lazaság?” – Azahriah átalakulása alaposan megosztotta a rajongókat

Címkék#vita#Azahriah#vélemény#énekes stílus#Justin Bieber#reakció

Valami megváltozott. Azahriah új külseje felbolydította a netet – van, aki hanyagságot, mások önazonosságot látnak. A változás mindenképp beszédes.

Kemma.hu

Azahriah a jelenlegi magyar popszíntér egyik legismertebb neve, most nem zenei teljesítménye, hanem megjelenése miatt került a középpontba. A közösségi oldalakon egyre több poszt születik arról, hogyan változott meg az énekes stílusa és ez milyen reakciókat váltott ki a rajongókból – írta a BorsOnline.

Azahriah stílusváltása vitát váltott ki, egyesek szerint ez tudatos önkifejezés, mások hanyagabbnak látják az énekest. Forrás: paulsonati / instagram
Azahriah stílusváltása vitát váltott ki, egyesek szerint ez tudatos önkifejezés, mások hanyagabbnak látják az énekest.
Forrás: paulsonati / instagram

Azahriah stílusa körül kialakult vita megosztja a rajongókat

A hozzászólók egy része szerint az énekes új stílusa kevésbé átgondolt, mint korábban, mások pedig úgy vélik, épp ez a szabadság teszi őt hitelesebbé. A közösségi platformokon sokan emlékeztetnek arra, hogy Azahriah korábban visszafogott, titokzatos megjelenéséről volt ismert, most viszont egy sokkal lazább, lezserebb képet mutat magáról.

Több kommentár szerint Azahriah nem a sztárimázst, hanem az őszinte megjelenést választotta. Vannak, akik úgy vélik, ez a változás annak a jele, hogy nem akar megfelelni az elvárásoknak, és éppen ezért tud hiteles maradni.

Habár a hozzászólások között néhányan megemlítettek egy Justin Bieberhez köthető párhuzamot is, miszerint a kanadai sztár egyik korábbi időszakában hasonló módon hanyagolta megjelenését, Azahriah-nál semmilyen drasztikus változás nem történt. Szakértők szerint nem szokatlan, hogy egy előadó stílusa időről időre változik, különösen akkor, ha kreatív szabadságát szeretné hangsúlyozni. A rajongók véleménye azonban hosszú távon is befolyásolhatja egy karrier alakulását.

 

