Rendőrségi akció

36 perce

Újabb csodagép tűnt el a nyitrai áruházból - a rendőrség harmadszorra foglalja le az automatát

Nyitra belvárosában ismét rendőrök lepték el a bevásárlóközpontot. Egy automata került most a figyelem középpontjába, amelyet a hatóságok gyorsan ki is ürítettek. A történet azonban ismerős lehet, hiszen nem először zajlik hasonló akció ugyanott.

Bajcsy Tünde

Nyitra belvárosában már nem először zajlott látványos akció: a rendőrök ismét elszállítottak egy Green Point feliratú automatát egy bevásárlóközpontból. Ez már a harmadik eset, hogy ugyanonnan viszik el a titokzatos gépet – az automata története lassan sorozattá válik a Felvidéken.

Újabb Green point automata került rendőrségi kézre. Így szállították el egy nyitrai bevásárlóközpontból, Szlovákiában.
Újabb Green point automata került rendőrségi kézre. Így szállították el egy nyitrai bevásárlóközpontból, Szlovákiában
Forrás: sme.sk

A Green Point automata története

A Mynyitra beszémolója szerint újabb Green Point automatát foglaltak le a rendőrök Nyitra város egyik beváráslóközpontjában, Szlovákiában. Az automata csütörtök reggelig ugyanott állt, mint az előző kettő korábban. Azokat a rendőrség még 2023-ban elvitte. A legutóbbi automata a pénztárak mögötti közös térben állt, alig néhány hónapig. A működtető cég szerint minden termék legális, csupán engedélyezett kannabinoidokat tartalmaz. A rendőrség viszont másként látja a helyzetet: a gépet kiürítették, minden egyes árut és a benne lévő pénzt is dokumentáltak, majd a készüléket rendőrségi szalaggal lezárták és elszállították.

Akció az esőben

Az esőben zajló akciót többen is figyelték. „Hiszen rá fog esni az eső” – jegyezte meg egy fiatal férfi, aki nyilvánvalóan alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása alatt állt. Miután visszakérdezték, hogy vett-e innen már bármilyen terméket, így válaszolt: „Gyenge a cucc, az erősebbet a Mostná utcai boltban árulják, 11 euróért.” A megjegyzés jól mutatja, miért keltette fel a rendőrség figyelmét az automata.

Mi az a Green Point automata?

A Green Point automaták olyan önkiszolgáló gépek, amelyekben különféle kannabinoidokat tartalmazó termékeket – például olajokat, édességeket, italokat vagy vaporizáló patronokat – lehet vásárolni. A működtető cég szerint ezekben kizárólag legális, a törvény által engedélyezett összetevők találhatók, és a vásárlás 18 év felettieknek szól. A rendőrség viszont gyanítja, hogy a kínálatban olyan származékok is megjelentek, amelyek a HHC-hoz hasonlóan pszichoaktív hatásokat idézhetnek elő. Emiatt váltak a Green point gépek az elmúlt időszakban a hatósági ellenőrzések célpontjaivá.

Az interneten megtalálható gyártói leírásokban több termék esetében szerepel: a készítmények HHC származékot tartalmaznak, amelynek „potenciálisan pszichoaktív hatásai” lehetnek. A felhasználói tapasztalatok között a cég eufóriát, relaxációt és jobb hangulatot említ – a hivatalos figyelmeztetés viszont azt is hangsúlyozza, hogy a termékek csak „gyűjtői célokra” szolgálnak, és szigorúan 18 év felettieknek szánták őket.

A rendőrség lefoglalta az automatában árult illegális termékeket
Forrás: sme.sk

A jogszabályok szigorítása

Az első két automatát még 2023-ban szállították el, akkor, amikor a HHC és változatai nem szerepeltek a tiltólistán. A törvény azonban 2024 novemberében megváltozott: a HHC, a HHC-P és a HHC-O immár az I. kategóriába sorolt pszichotrop anyagok közé tartoznak. A rendőrség már akkor is vizsgálódott a cég tevékenysége miatt, most pedig ismételten fellépett.

Bár a jogszabály szigorodott, források szerint a történet korántsem ért véget: könnyen lehet, hogy újabb automaták jelennek meg a városban. Az ok egyszerű: a biznisz kifizetődő, még akkor is, ha a gépeket a rendőrség időről időre lefoglalja.

Nyitrán tehát úgy tűnik, az automata-háború folytatódik. A kérdés csak az, meddig bírják türelemmel a hatóságok – és vajon mikor tűnik fel a következő „csodagép” egy újabb bevásárlóközpont folyosóján.

Mi az a HHC?

A HHC (hexahidrokannabinol) félszintetikus kannabinoid, amelyet a kannabisz növényben természetesen előforduló kannabinoidokból, például a CBD-ből állítanak elő kémiai hidrogénezéssel.hatásia részben hasonlítanak is ezért a THC-re. Mint a Drogkutató Intézet írja, a HHC jogi helyzete sok országban még nem tisztázott még, és az egészségügyi kockázatai is kevésbé ismertek, mint a THC-é vagy a CBD-é. Veszélyfaktor ugyanakkor az is, hogy a kannabiszhoz hasonlóan a HHC-tartalmú termékek fogyasztása is nagyban növeli a közlekedési balesetek kockázatát. 

 

