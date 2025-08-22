Újabb csodagép tűnt el a nyitrai áruházból - a rendőrség harmadszorra foglalja le az automatát

Nyitra belvárosában már nem először zajlott látványos akció: a rendőrök ismét elszállítottak egy Green Point feliratú automatát egy bevásárlóközpontból. Ez már a harmadik eset, hogy ugyanonnan viszik el a titokzatos gépet – az automata története lassan sorozattá válik a Felvidéken.

Forrás: sme.sk

A Green Point automata története

A Mynyitra beszémolója szerint újabb Green Point automatát foglaltak le a rendőrök Nyitra város egyik beváráslóközpontjában, Szlovákiában. Az automata csütörtök reggelig ugyanott állt, mint az előző kettő korábban. Azokat a rendőrség még 2023-ban elvitte. A legutóbbi automata a pénztárak mögötti közös térben állt, alig néhány hónapig. A működtető cég szerint minden termék legális, csupán engedélyezett kannabinoidokat tartalmaz. A rendőrség viszont másként látja a helyzetet: a gépet kiürítették, minden egyes árut és a benne lévő pénzt is dokumentáltak, majd a készüléket rendőrségi szalaggal lezárták és elszállították.

Akció az esőben

Az esőben zajló akciót többen is figyelték. „Hiszen rá fog esni az eső” – jegyezte meg egy fiatal férfi, aki nyilvánvalóan alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása alatt állt. Miután visszakérdezték, hogy vett-e innen már bármilyen terméket, így válaszolt: „Gyenge a cucc, az erősebbet a Mostná utcai boltban árulják, 11 euróért.” A megjegyzés jól mutatja, miért keltette fel a rendőrség figyelmét az automata.

Mi az a Green Point automata? A Green Point automaták olyan önkiszolgáló gépek, amelyekben különféle kannabinoidokat tartalmazó termékeket – például olajokat, édességeket, italokat vagy vaporizáló patronokat – lehet vásárolni. A működtető cég szerint ezekben kizárólag legális, a törvény által engedélyezett összetevők találhatók, és a vásárlás 18 év felettieknek szól. A rendőrség viszont gyanítja, hogy a kínálatban olyan származékok is megjelentek, amelyek a HHC-hoz hasonlóan pszichoaktív hatásokat idézhetnek elő. Emiatt váltak a Green point gépek az elmúlt időszakban a hatósági ellenőrzések célpontjaivá.

Az interneten megtalálható gyártói leírásokban több termék esetében szerepel: a készítmények HHC származékot tartalmaznak, amelynek „potenciálisan pszichoaktív hatásai” lehetnek. A felhasználói tapasztalatok között a cég eufóriát, relaxációt és jobb hangulatot említ – a hivatalos figyelmeztetés viszont azt is hangsúlyozza, hogy a termékek csak „gyűjtői célokra” szolgálnak, és szigorúan 18 év felettieknek szánták őket.