30 perce
Ünnepi nyitvatartás: így lesznek nyitva az üzletek augusztus 20-án
A nemzeti ünnep mindig különleges programokat és változásokat hoz magával. Augusztus 20 ezúttal szerdára esik, így a boltok többsége zárva lesz, miközben az ország számos pontján ünnepi rendezvények várják a lakosokat.
Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén idén szerdára esik a munkaszüneti nap. Hosszú hétvége most nem lesz, de a megszokott hétköznapokhoz képest több változásra is számítani kell: a közösségi közlekedés menetrendje módosulhat, és a legtöbb üzlet zárva tart majd ezen a napon.
Augusztus 20. a megyében - mutatjuk, mire készülhettekMutatjuk a vármegyei rendezvényeket.
Augusztus 20-án nem nyitnak ki a boltok
A nagyobb áruházláncok – köztük a SPAR, Penny, Tesco, Lidl, Aldi, CBA, Príma és Auchan – mind zárva lesznek. A SPAR benzinkutaknál működő kisebb egységei közül néhány ugyan nyitva lehet, de a legtöbb bolt ajtaja zárva marad – írja a vg.hu oldala.
A lakberendezési és barkácsáruházak – mint az IKEA, OBI és Praktiker – sem fogadnak vásárlókat augusztus 20-án. Az ünnep előtti és utáni napokon azonban a megszokott rend szerint működnek az üzletek.
Erre érdemes figyelni mielőtt útnak indulsz Tatabányán
Ünnepi élmények a Balatonnál
Bár vásárlásra nem lesz lehetőség, a szórakozásról nem kell lemondani. A Balaton környékén a szokásokhoz híven idén is különleges programokkal készülnek: tizennégy településen tartanak tűzijátékot, a fagylaltozók pedig szélesebb kínálattal és hosszabbított nyitvatartással várják a vendégeket.