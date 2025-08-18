Ünnepi nyitvatartás: így lesznek nyitva az üzletek augusztus 20-án

augusztus 18., hétfő

A nemzeti ünnep mindig különleges programokat és változásokat hoz magával. Augusztus 20 ezúttal szerdára esik, így a boltok többsége zárva lesz, miközben az ország számos pontján ünnepi rendezvények várják a lakosokat.

Kemma.hu

Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén idén szerdára esik a munkaszüneti nap. Hosszú hétvége most nem lesz, de a megszokott hétköznapokhoz képest több változásra is számítani kell: a közösségi közlekedés menetrendje módosulhat, és a legtöbb üzlet zárva tart majd ezen a napon.

augusztus 20, nyitvatartás,
Augusztus 20-án zárva lesznek az üzletek, de tűzijáték és ünnepi programok várják a látogatókat az ország több pontján
Forrás: Kisbenedek Attila / AFP

Augusztus 20-án nem nyitnak ki a boltok

A nagyobb áruházláncok – köztük a SPAR, Penny, Tesco, Lidl, Aldi, CBA, Príma és Auchan – mind zárva lesznek. A SPAR benzinkutaknál működő kisebb egységei közül néhány ugyan nyitva lehet, de a legtöbb bolt ajtaja zárva marad – írja a vg.hu oldala.

A lakberendezési és barkácsáruházak – mint az IKEA, OBI és Praktiker – sem fogadnak vásárlókat augusztus 20-án. Az ünnep előtti és utáni napokon azonban a megszokott rend szerint működnek az üzletek.

Ünnepi élmények a Balatonnál

Bár vásárlásra nem lesz lehetőség, a szórakozásról nem kell lemondani. A Balaton környékén a szokásokhoz híven idén is különleges programokkal készülnek: tizennégy településen tartanak tűzijátékot, a fagylaltozók pedig szélesebb kínálattal és hosszabbított nyitvatartással várják a vendégeket.

