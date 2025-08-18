Ünnepi nyitvatartás: így lesznek nyitva az üzletek augusztus 20-án

Augusztus 20-án nem nyitnak ki a boltok

A nagyobb áruházláncok – köztük a SPAR, Penny, Tesco, Lidl, Aldi, CBA, Príma és Auchan – mind zárva lesznek. A SPAR benzinkutaknál működő kisebb egységei közül néhány ugyan nyitva lehet, de a legtöbb bolt ajtaja zárva marad – írja a vg.hu oldala.

A lakberendezési és barkácsáruházak – mint az IKEA, OBI és Praktiker – sem fogadnak vásárlókat augusztus 20-án. Az ünnep előtti és utáni napokon azonban a megszokott rend szerint működnek az üzletek.