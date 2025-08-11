augusztus 11., hétfő

Államalapítás ünnepe

1 órája

Az augusztus 20-i programok 19-én kezdődnek ebben a városban

A királyvárosban idén is méltóképpen emlékeznek államalapító Szent István királyról. Az augusztus 20-i programok két napig tartanak.

Kemma.hu
Az augusztus 20-i programok két napig tartanak, Rúzsa Magdi is fellép

Fotó: Vasvári Tamás

Az ország egykori fővárosában a két napig ünnepli a város az államalapítást. Az augusztus 20-i programok részleteit soroljuk.

A királyvárosban idén is méltóképpen emlékeznek államalapító Szent István királyról. Az augusztus 20-i programok két napig tartanak.
Augusztus 20-i programok: koncertek, művészet és gasztro

Az MCC Feszt után két héttel Esztergom ismét ünnepel: augusztus 19-én és augusztus 20-án rendezik meg az Esztergomi Szent István Napokat. Az államalapítás ünnepén a szervezők változatos programokkal, koncertekkel és családi eseményekkel készülnek az államalapítás ünnepe alkalmából.

Augusztus 19-én este ikonikus Hungária-slágerek csendülnek fel. Másnap, augusztus 20-án Esztergomba érkezik Rúzsa Magdi, aki az elmúlt időszakban már több helyen, így Erdélyben is telt házas koncertet adott. 

A művészetek kedvelői is megtalálják a számításikat: az Esztergomi Művészek Céhe idén először rendezi meg az Esztergomi Art Week-et. A program augusztus 15 és 20-a között várja az érdeklődőket különböző utcai és beltéri, Esztergomhoz köthető kiállításokkal, workshopokkal, művészeti akciókkal. 

Mindezek mellett kézműves vásár, ételek és italok is színesítik a kétnapos programot. 

Gyermekprogramok a parkban 

Az Erzsébet park a gyerekeké lesz két napig, ahol többek közt óriásbuborék-show, légvár, arcfestés, csillámtetoválás és megannyi móka várja a családokat, gyerekeket. Emellett gyerekszínház, mozi színesíti a programkavalkádot.

Augusztus 20-a: megáldják a Szent István-napi kenyeret

Augusztus 20-án délelőtt a városi ünnepségen lesz a hagyományos kenyéráldás és kenyérszegés, majd a Nomád Nemzedék Csillagkapu címmel különleges kulturális utazásra hívják a közönséget. A produkció Csoóri Sándor gyerekverseire épül, közölték a szervezők.

További részletek az augusztus 20-i programokról ebben a cikkünkben: 

 

