Ünnep 1 órája

Augusztus 20. a megyében - mutatjuk, mire készülhettek

Ahogy máskor, úgy most is villámgyorsasággal telik az idő, nemsokára itt van Szent István Ünnepe. Mutatjuk a legszínesebb családi rendezvényeket a megyében. Augusztus 20 programok a megyében.

Nemsokára itt az augusztus 20, amire Komárom-Esztergom vármegye színes programokkal készül. Augusztus 20 programok: mutatjuk az izgalmas megyei eseményeket. Augusztus 20 programok: Rúzsa Magdi is megjelenik az egyik városban

Fotó: Bethlendi Tamás / Forrás: Facebook/Rúzsa Magdolna Augusztus 20 programok: itt a lista! Tatabányán a Csónakozó tónál egész napos program várja a látogatókat: lesz koncert, főzőbemutató és tüzijáték is. A szervezéskor a legkisebbekre is gondoltak, így a nap már 10 órakor elkezdődik és 10:30 Jack, a megmentő című mesekoncert fogja őket lázban tartani. 17:30-kor felvágják az ország tortáját, majd 19:30-kor kezdetét veszi az LGT emlékzenekar koncert, és napközben is lehet válogatni a programok közül. Bár a tatabányai lakosok egy része nem fogadta kitörő örömmel a programtervezetet, amit mi is megírtunk.

a Csónakozó tónál egész napos program várja a látogatókat: lesz koncert, főzőbemutató és tüzijáték is. A szervezéskor a legkisebbekre is gondoltak, így a nap már 10 órakor elkezdődik és 10:30 Jack, a megmentő című mesekoncert fogja őket lázban tartani. 17:30-kor felvágják az ország tortáját, majd 19:30-kor kezdetét veszi az LGT emlékzenekar koncert, és napközben is lehet válogatni a programok közül. Bár a tatabányai lakosok egy része nem fogadta kitörő örömmel a programtervezetet, amit mi is megírtunk. Esztergomban két napig ünneplik az augusztus 20-át. A programsorozat ugyanis már 19-én elkezdődik, az Erzsébet parkban lesz megtartva. 19-én színházzal is készül Magyarország első városa: 21 órakor a Csókkirály, a Show kerül bemutatásra. Augusztás 20-án pedig sokfajta gyerekprogrammal készül a város, a nap zárásaként pedig Rúzsa Magdi koncertre is sor kerül. Komáromban 28. Fenyves Futás várja a turistákat, két futótáv is lesz: 3,2 és 13,2 km-es távolságokban lehet próbára tenni fittségünket.Továbbá a Monostori Erőd hagyományőrző bemutatókkal, családoknak kedvező programokkal és az Új Kenyér ünnepével is készül.

28. Fenyves Futás várja a turistákat, két futótáv is lesz: 3,2 és 13,2 km-es távolságokban lehet próbára tenni fittségünket.Továbbá a Monostori Erőd hagyományőrző bemutatókkal, családoknak kedvező programokkal és az Új Kenyér ünnepével is készül. Tatán, ahogy azt már megszokhattuk az Angolkertben várja kulturális programokkal a város az érdeklődőket. Ahogy Komáromban, úgy itt is hangsúlyt fektetnek a testmozgásra, ugyanis jógával is készülnek a szervezők.

ahogy azt már megszokhattuk az Angolkertben várja kulturális programokkal a város az érdeklődőket. Ahogy Komáromban, úgy itt is hangsúlyt fektetnek a testmozgásra, ugyanis jógával is készülnek a szervezők. Oroszlány 6. alkalommal rendezi meg a Borfesztivált, ami idén egybeesik az augusztus 20-al, ugyanis 16-20 között lesz. Így bőven válogathatunk, mely program igazán kedvünkre való.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!