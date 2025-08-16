augusztus 16., szombat

Augusztus 20. a megyében - mutatjuk, mire készülhettek

Címkék#Komárom-Esztergom vármegye#augusztus 20#augusztus 20 programok

Ahogy máskor, úgy most is villámgyorsasággal telik az idő, nemsokára itt van Szent István Ünnepe. Mutatjuk a legszínesebb családi rendezvényeket a megyében. Augusztus 20 programok a megyében.

Gábos Orsolya

Nemsokára itt az augusztus 20, amire Komárom-Esztergom vármegye színes programokkal készül. Augusztus 20 programok: mutatjuk az izgalmas megyei eseményeket.

augusztus 20 programok
Augusztus 20 programok: Rúzsa Magdi is megjelenik az egyik városban
Fotó: Bethlendi Tamás / Forrás: Facebook/Rúzsa Magdolna

Augusztus 20 programok: itt a lista!

  • Tatabányán a Csónakozó tónál egész napos program várja a látogatókat: lesz koncert, főzőbemutató és tüzijáték is. A szervezéskor a legkisebbekre is gondoltak, így a nap már 10 órakor elkezdődik és 10:30 Jack, a megmentő című mesekoncert fogja őket lázban tartani. 17:30-kor felvágják az ország tortáját, majd 19:30-kor kezdetét veszi az LGT emlékzenekar koncert, és napközben is lehet válogatni a programok közül. Bár a tatabányai lakosok egy része nem fogadta kitörő örömmel a programtervezetet, amit mi is megírtunk.
  • Esztergomban két napig ünneplik az augusztus 20-át. A programsorozat ugyanis már 19-én elkezdődik, az Erzsébet parkban lesz megtartva. 19-én színházzal is készül Magyarország első városa: 21 órakor a Csókkirály, a Show kerül bemutatásra. Augusztás 20-án pedig sokfajta gyerekprogrammal készül a város, a nap zárásaként pedig Rúzsa Magdi koncertre is sor kerül.
  • Komáromban 28. Fenyves Futás várja a turistákat, két futótáv is lesz: 3,2 és 13,2 km-es távolságokban lehet próbára tenni fittségünket.Továbbá a Monostori Erőd hagyományőrző bemutatókkal, családoknak kedvező programokkal és az Új Kenyér ünnepével is készül.
  • Tatán, ahogy azt már megszokhattuk az Angolkertben várja kulturális programokkal a város az érdeklődőket. Ahogy Komáromban, úgy itt is hangsúlyt fektetnek a testmozgásra, ugyanis jógával is készülnek a szervezők.
  • Oroszlány 6. alkalommal rendezi meg a Borfesztivált, ami idén egybeesik az augusztus 20-al, ugyanis 16-20 között lesz. Így bőven válogathatunk, mely program igazán kedvünkre való.

 

