15+1 retró fotón a régi augusztus 20-ák: így ünnepeltünk anno

1970-ben kezdődik múltidéző utazásunk, amelyben megmutatjuk, milyenek is voltak az augusztus 20-án anno és egészen 2000-ig tart, amikor számos Komárom-Esztergom vármegyei településünk kapott millenniumi zászlót. A Dolgozók Lapja és a 24 Óra korabeli számait fellapozva érdekes részletre is bukkantunk: a baji Szent István Általános Iskolát épp 30 éve ekkor adták át, erről is mutatunk képet, ahogy a bájos község apraja-nagyja összegyűlt annak idején.

Téti asszonyok 1985-ben az augusztus 20-i felvonuláson

Forrás: 24 Óra

Bajon egyébként Schunder Tibor jelenlegi polgármester adta át a koronás címerrel ékesített iskolazászlót az akkori igazgatónak, Dér Gusztávnak, az épületet pedig Varga Ferenc esperes, a község plébánosa szentelte meg. Bemutatunk képet a tatai Rózsavölgyi István egykori világcsúcstartó atlétáról is, aki 2000-ben vehette át a Tata Városáért-díjat. Emellett tatabányai, csatkai, neszmélyi, dunaalmási, esztergomi, bábolnai, rédei pillanatokkal idézzük fel az egykor új kenyér ünnepének és az új alkotmány ünnepének is nevezett augusztus 20-ákat.

Fotóválogatás: így ünnepeltük anno augusztus 20-át