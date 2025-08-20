augusztus 20., szerda

István névnap

Múltidéző

1 órája

15+1 retró fotón a régi augusztus 20-ák: így ünnepeltünk anno

Címkék#ünnep#esztergom#Augusztus 20#múltidéző

Fotóválogatásunkkal most megmutatjuk, Komárom-Esztergom hogyan ünnepelt annak idején, a kis falvaktól Tatabányáig. Mutatjuk, milyenek voltak a régi augusztus 20-ák, kik ünnepeltek akkor. Szülőket, nagyszülőket is felismerhetnek a szemfülesek.

Kemma.hu

1970-ben kezdődik múltidéző utazásunk, amelyben megmutatjuk, milyenek is voltak az augusztus 20-án anno és egészen 2000-ig tart, amikor számos Komárom-Esztergom vármegyei településünk kapott millenniumi zászlót. A Dolgozók Lapja és a 24 Óra korabeli számait fellapozva érdekes részletre is bukkantunk: a baji Szent István Általános Iskolát épp 30 éve ekkor adták át, erről is mutatunk képet, ahogy a bájos község apraja-nagyja összegyűlt annak idején. 

Milyen voltak a régi augusztus 20-ák? Fotóválogatásunkkal most megmutatjuk, Komárom-Esztergom hogyan ünnepelt annak idején, a kis falvaktól Tatabányáig.
Téti asszonyok 1985-ben az augusztus 20-i felvonuláson
Forrás: 24 Óra

Bajon egyébként Schunder Tibor jelenlegi polgármester adta át a koronás címerrel ékesített iskolazászlót az akkori igazgatónak, Dér Gusztávnak, az épületet pedig Varga Ferenc esperes, a község plébánosa szentelte meg. Bemutatunk képet a tatai Rózsavölgyi István egykori világcsúcstartó atlétáról is, aki 2000-ben vehette át a Tata Városáért-díjat. Emellett tatabányai, csatkai, neszmélyi, dunaalmási, esztergomi, bábolnai, rédei pillanatokkal idézzük fel az egykor új kenyér ünnepének és az új alkotmány ünnepének is nevezett augusztus 20-ákat.

Fotóválogatás: így ünnepeltük anno augusztus 20-át

GALÉRIA: Retró képeken a régi augusztus 20-ák

Mint arról összefoglaló cikkünkben írtunk, augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnep, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Szent István király az uralkodása idején egyébként augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, halála után is ezen a napon emlékeztek meg róla, majd ünnepét Szent László király tette augusztus 20-ára, mert 1083-ban ezen a napon emelték oltárra István király relikviáit a székesfehérvári bazilikában, ami a szentté avatásával volt egyenértékű. Hogy innen hogy vezetett el az ünnep sorsa máig, azt cikkünkben elolvashatják

