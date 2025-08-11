1 órája
Minden település készül! Mutatjuk, milyen programok várnak Komárom-Esztergomban augusztus 20.-án
Idén is színes programok várják a Komárom-Esztergom vármegyében ünneplőket. Augusztus 20 alkalmából koncertek, gasztronómiai különlegességek, hagyományőrző műsorok és látványos tűzijátékok színesítik a kínálatot.
Augusztus 20-a, az államalapítás és Szent István király ünnepe idén is bőséges programkínálattal várja a Komárom-Esztergom vármegyében élőket és az ide érkező vendégeket. Most összegyűjtöttük nektek, hol és milyen koncertekkel, gasztronómiai élményekkel, hagyományőrző műsorokkal, sportprogramokkal és tűzijátékokkal készülnek a települések, hogy mindenki megtalálhassa a számára legvonzóbb helyszínt.
Augusztus 20 programjai városról városra
Tatabánya – koncertek, főzőshow és tűzijáték a Csónakázó-tónál
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a tatabányai ünnepi rendezvény a Csónakázó-tó partján várja a látogatókat egész napos programmal. Lesz mesekoncert, főzőbemutató, musical-előadás, táncműsor és kenyérszentelés, majd este az LGT Emlékzenekar koncertje és a hagyományos tűzijáték zárja a napot. A kísérőprogramok között kézműves foglalkozások, vásár és vidámpark is helyet kapnak.
Esztergom – Szent István Napok
Magyarország első városa augusztus 19-20-án ünnepel. Az Erzsébet parkban színházi előadások, koncertek, kézműves vásár és gasztronómiai kínálat várja az érdeklődőket. A rendezvény minden programja ingyenesen látogatható – olvasható a programturizmus.hu oldalán.
Komárom – Fenyves Futás és Monostori Erőd
A sportkedvelőket a 28. Fenyves Futás várja, ahol 3,2 és 13,2 km-es távokon lehet rajthoz állni. A Monostori Erődben hagyományőrző bemutatók, családi programok és az Új Kenyér Ünnepe színesíti a kínálatot.
Tata – Szent István napi ünnepség és Yoga Brunch
A városban ünnepi megemlékezések, kulturális programok és különleges élményprogram, a Yoga Brunch várja a résztvevőket az Angolkertben.
Oroszlány – Ünnepi rendezvények
Az államalapítás ünnepén Oroszlányban közösségi programok, megemlékezések és szórakoztató műsorok színesítik a napot.
Lábatlan – Szent István ünnepe
A helyi közösség programjai között hagyományőrző elemek és közös ünneplés szerepel.
Sárisáp – Új Kenyér Ünnepe
Augusztus 16-17-én falunapi hangulat, bográcsparti és utcabál várja a látogatókat, így a Szent István-nap előtti hétvégén is lesz lehetőség a közös ünneplésre.