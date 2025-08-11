Minden település készül! Mutatjuk, milyen programok várnak Komárom-Esztergomban augusztus 20.-án

Esztergom – Szent István Napok

Magyarország első városa augusztus 19-20-án ünnepel. Az Erzsébet parkban színházi előadások, koncertek, kézműves vásár és gasztronómiai kínálat várja az érdeklődőket. A rendezvény minden programja ingyenesen látogatható – olvasható a programturizmus.hu oldalán.

Komárom – Fenyves Futás és Monostori Erőd

A sportkedvelőket a 28. Fenyves Futás várja, ahol 3,2 és 13,2 km-es távokon lehet rajthoz állni. A Monostori Erődben hagyományőrző bemutatók, családi programok és az Új Kenyér Ünnepe színesíti a kínálatot.

Tata – Szent István napi ünnepség és Yoga Brunch

A városban ünnepi megemlékezések, kulturális programok és különleges élményprogram, a Yoga Brunch várja a résztvevőket az Angolkertben.

Oroszlány – Ünnepi rendezvények

Az államalapítás ünnepén Oroszlányban közösségi programok, megemlékezések és szórakoztató műsorok színesítik a napot.

Lábatlan – Szent István ünnepe

A helyi közösség programjai között hagyományőrző elemek és közös ünneplés szerepel.

Sárisáp – Új Kenyér Ünnepe

Augusztus 16-17-én falunapi hangulat, bográcsparti és utcabál várja a látogatókat, így a Szent István-nap előtti hétvégén is lesz lehetőség a közös ünneplésre.