Itt a nagy kenyér-kvíz a kenyér ünnepére! Kened-vágod a válaszokat?

Már a kenyér szó hallatán is érzed a frissen sült cipó illatát és összefut a szádban a nyál? Ezzel nem vagy egyedül! Íme, 10 feladvány augusztus 20. alkalmával. Lássuk, mi sül ki belőle!

Forrás: Illusztráció

Augusztus 20-i játék: itt a nagy kenyér-kvíz!

1. Melyik az a savanyúság, amit kenyérrel készítünk? Ecetes almapaprika Helyes válasz Rossz válasz Uborkasaláta Helyes válasz Rossz válasz Kovászos uborka Helyes válasz Rossz válasz 2. Mi a folyékony kenyér? Bor Helyes válasz Rossz válasz Sör Helyes válasz Rossz válasz Pálinka Helyes válasz Rossz válasz 3. Melyik ország süteménye a buccellato nevű édes kenyér? Olaszország Helyes válasz Rossz válasz Spanyolország Helyes válasz Rossz válasz Horvátország Helyes válasz Rossz válasz 4. Hogy hívják az indiaiak lepénykenyerét? Pita Helyes válasz Rossz válasz Bread Helyes válasz Rossz válasz Naan Helyes válasz Rossz válasz 5. Mit jelent a közmondás: megette már a kenyere javát? Öreg Helyes válasz Rossz válasz Elfáradt. Helyes válasz Rossz válasz Sok gyereke van. Helyes válasz Rossz válasz 6. Két kenyér közé felvágottat, sajtot teszünk, mi az? Hamburger Helyes válasz Rossz válasz Wrap Helyes válasz Rossz válasz Szendvics Helyes válasz Rossz válasz 7. Milyen húsételt forgatunk kenyérmorzsába sütés előtt? Párizsi szelet Helyes válasz Rossz válasz Borjúbécsi Helyes válasz Rossz válasz Csevapcsicsa Helyes válasz Rossz válasz 8. Tojásba forgatjuk és kisütjük. Hogy nevezzük ezt a retró finomságot? Bundáskenyér Helyes válasz Rossz válasz Omlett Helyes válasz Rossz válasz Francia palacsinta Helyes válasz Rossz válasz 9. Ki írta a Fekete kenyér című verset? Ady Endre Helyes válasz Rossz válasz József Attila Helyes válasz Rossz válasz Petőfi Sándor Helyes válasz Rossz válasz 10. Mi a neve annak az előtésztának, amely liszt, víz és élesztő felhasználásával készül, és amit nap mint nap etetni kell? Kovász Helyes válasz Rossz válasz Élesztő Helyes válasz Rossz válasz E304 Helyes válasz Rossz válasz

