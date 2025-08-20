augusztus 20., szerda

41 perce

Itt a nagy kenyér-kvíz a kenyér ünnepére! Kened-vágod a válaszokat?

Már a kenyér szó hallatán is érzed a frissen sült cipó illatát és összefut a szádban a nyál? Ezzel nem vagy egyedül! Íme, 10 feladvány augusztus 20. alkalmával. Lássuk, mi sül ki belőle!

Kemma.hu

Augusztus 20. nem csak az államalapítás, de a kenyér, az új búzából sült cipó ünnepe is! Kvízünkkel most te is próbára teheted a tudásod, mennyire kened-vágod a témát.

augusztus 20
Augusztus 20: itt a nagy kenyér-kvíz a kenyér ünnepére
Forrás: Illusztráció

Augusztus 20-i játék: itt a nagy kenyér-kvíz!

1.
Melyik az a savanyúság, amit kenyérrel készítünk?
2.
Mi a folyékony kenyér?
3.
Melyik ország süteménye a buccellato nevű édes kenyér?
4.
Hogy hívják az indiaiak lepénykenyerét?
5.
Mit jelent a közmondás: megette már a kenyere javát?
6.
Két kenyér közé felvágottat, sajtot teszünk, mi az?
7.
Milyen húsételt forgatunk kenyérmorzsába sütés előtt?
8.
Tojásba forgatjuk és kisütjük. Hogy nevezzük ezt a retró finomságot?
9.
Ki írta a Fekete kenyér című verset?
10.
Mi a neve annak az előtésztának, amely liszt, víz és élesztő felhasználásával készül, és amit nap mint nap etetni kell?

Korábbi kvízeink:

 

