2 órája
Itt a nagy kenyér-kvíz a kenyér ünnepére! Kened-vágod a válaszokat?
Már a kenyér szó hallatán is érzed a frissen sült cipó illatát és összefut a szádban a nyál? Ezzel nem vagy egyedül! Íme, 10 feladvány augusztus 20. alkalmával. Lássuk, mi sül ki belőle!
Augusztus 20. nem csak az államalapítás, de a kenyér, az új búzából sült cipó ünnepe is! Kvízünkkel most te is próbára teheted a tudásod, mennyire kened-vágod a témát.
2025.08.18. 19:52
Ünnepi nyitvatartás: így lesznek nyitva az üzletek augusztus 20-án
Augusztus 20-i játék: itt a nagy kenyér-kvíz!
1.
Melyik az a savanyúság, amit kenyérrel készítünk?
2.
Mi a folyékony kenyér?
3.
Melyik ország süteménye a buccellato nevű édes kenyér?
4.
Hogy hívják az indiaiak lepénykenyerét?
5.
Mit jelent a közmondás: megette már a kenyere javát?
6.
Két kenyér közé felvágottat, sajtot teszünk, mi az?
7.
Milyen húsételt forgatunk kenyérmorzsába sütés előtt?
8.
Tojásba forgatjuk és kisütjük. Hogy nevezzük ezt a retró finomságot?
9.
Ki írta a Fekete kenyér című verset?
10.
Mi a neve annak az előtésztának, amely liszt, víz és élesztő felhasználásával készül, és amit nap mint nap etetni kell?
